Halloween in Wervicq-Sud afgelast, Het Visputje uitverkocht

Halloween dinsdagavond in het domein Dalle-Dumont in Wervicq-Sud is omwille van het terreurniveau afgelast. Er waren 1.600 tickets verkocht. In café De Macote was er een voorverkoop. Tickets kostten slechts één euro en blijven geldig voor volgend jaar.

“Dat het betalend zou zijn komt op aanvraag van het gemeentebestuur in Wervicq-Sud omdat er zo een betere telling kan zijn van het aantal bezoekers”, zegt Philippe Deleu. De vorige gratis edities waren telkens een groot succes en lokten ook veel gezinnen uit Wervik.

De Halloweentocht dinsdagavond met start en aankomst aan café Het Visputje in Kruiseke is volledig uitverkocht. Er vlogen maar liefst 500 tickets de deur uit. Het parcours is ongeveer vier kilometer. De organisatoren doen een oproep aan deelnemers die niet te ver wonen om te voet of met de fiets te komen. Er zal een fietsenparking voorzien zijn.

Mensen die toch met de auto komen kunnen parkeren langs de Kruisekestraat of de Grote Ieperbaan of zelfs aan de Knippelaar. De parking van de buren van ‘t Erfgoed mag ook gebruikt worden.

Er is ook een buitenbar rond een vuurkorf voorzien. Er is een afterparty met dj Be Free To Enjoy.