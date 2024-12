Half jaar na sluiting zwembad De Valkaart: “Zwembad in Beernem is voor ons prima alternatief”

Eind vorig jaar werd er nog vanuit gegaan dat het zwembad De Valkaart in Oostkamp nog minstens 8 jaar open zou kunnen blijven met een beperkte investering. Maar in juni van dit jaar werd, na een grondige evaluatie van een nieuw rapport beslist door het schepencollege om het zwembad met onmiddellijke ingang te sluiten.

Deze onverwachte beslissing werd binnen de gemeenteraad met veel onbegrip onthaald. Bij de oppositie riep de onmiddellijke sluiting op 1 juni heel wat vragen op, niet zozeer over de noodzaak van de sluiting omdat de veiligheid niet meer kan gewaarborgd worden, maar vooral over het treuzelen in de voorbije jaren om een beslissing te nemen voor een nieuw zwembad.

“Waarom werd de beslissing voor een nieuwe zwembad zolang uitgesteld? Als we nu de beslissing nemen om een nieuw te bouwen, moeten we daar ook nog vier jaar bijrekenen”, aldus Robin Declerck (N-VA) waarop burgemeester Jan de Keyser destijds antwoordde: “Bij een vorige inspectie kregen we nog de positieve boodschap dat het zwembad nog enkele jaren kon openblijven, iets wat later bij een tweede controle werd tenietgedaan. We hebben hier resoluut voor veiligheid gekozen.”

Belangrijke subsidie

Door de beslissing om het dossier nog even in wacht te zetten, hoopte het bestuur van Oostkamp een subsidie binnen te halen voor de bouw van een functioneel zwembad. “De afgelopen maanden kregen we regelmatig de opmerking dat het zwembaddossier sneller had moeten worden opgepakt. Toch besloten we weloverwogen om even te temporiseren, met als belangrijke overweging de mogelijke komst van Vlaamse subsidies. Al vorig jaar hoorde ik hierover geluiden in het parlement, en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez speelde een cruciale rol in het vooruithelpen van dit dossier. Vrijdagavond 8 november kwam het langverwachte nieuws: de Vlaamse regering heeft de hoofdprincipes goedgekeurd voor de ondersteuning van 40 gemeentelijke zwembaden, met een verwachte bijdrage van circa 50%, wat neerkomt op ongeveer 5 miljoen euro. De keuze om even te temporiseren die ik in volledige transparantie aan de gemeenteraad voorlegde, blijkt nu dus een verantwoord en strategisch besluit. De dinsdag daarop ontving ik de details van het subsidiedossier, waarna we deze belangrijke informatie meteen meenamen in de ontwerpfase. Nu is het moment aangebroken om door te schakelen, eindelijk kunnen we voortbouwen. Met trots en tevredenheid kijk ik vooruit op dit veelbelovende project, en het onderstreept de daadkracht en visie waarmee wij voor onze gemeente aan de slag gaan”, verduidelijkt burgemeester Jan de Keyser.

Bij zwemclub De Valkaart Oostkamp (ZVO) kwam het nieuws onverwacht. “Toen wij eind juni op de hoogte gebracht werden dat het zwembad met onmiddellijk ingang gesloten zou worden, kwam bij mij ook binnen als een verrassing. Een klein voordeel is wel dat de sluiting gebeurt op het einde van het seizoen en we nu met de club en met het gemeentebestuur tot begin september de tijd hebben om naar een oplossing te zoeken. We kregen wel meteen ook de belofte dat de gemeente ons financieel ondersteunt bij eventuele meerprijzen”, vertelt Eva Roets, trainer van ZVO.

Zwemlessen behouden

“Onze zwemlessen blijven behouden dankzij een overeenkomst met de gemeente Beernem. Ik sta achter de beslissing van de gemeente om in de eerste plaats aan de veiligheid van onze leerlingen te denken en het bad niet langer open te houden”, zegt Machteld Van Asbroeck, directeur van de vrije basisschool De Kiem. Ook Jente Hugaert van de basisschool De Bosbes uit Hertsberge is tevreden met de geboden oplossing door Oostkamp. “ Het zwembad Drogenbrood in Beernem is voor ons een prima alternatief voor de Valkaart. Het is voor onze school dichtbij, er zijn meer banen en we kunnen er aan hetzelfde tarief zwemen als in de Valkaart.”