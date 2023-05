Gullegem kleurt koers: onze man snuift de sfeer op tijdens de mooiste kermiskoers van het jaar

De vele toeschouwers kwamen van Moorsele, Ledegem, Wevelgem, Lauwe, … maar toch vooral uit Gullegem. Het leek wel of de hele gemeente op post was voor de 79ste editie van Gullegem Koerse. De winnaar werd uiteindelijk Warre en niet Greg, maar ook dat kon de pret niet drukken. Gullegem Koerse was andermaal een feest en onze man was ter plaatse om er de sfeer op te snuiven. Een verslag.

“Hoe doen jullie dat hier toch”, vroeg de podiumspeaker zich af. “Altijd als de renners neerstrijken in Gullegem voor de mooiste kermiskoers van het jaar is het hier stralend weer!” De toon was meteen gezet voor een mooie Gullegem Koerse.

Valpartij

Veel zon, heel veel volk, her en der terrasjes al dan niet onder een boom, ijsventers en biertentjes die op wandelafstand van elkaar liggen. Een garantie voor een fijne dinsdagnamiddag waarvoor een groot deel van de Gullegemnaren – en buurtgemeenten – een halve dag vrij hadden genomen.

Voor enkele jonge talenten is Gullegem Koerse een unieke gelegenheid om zich te meten met de wielerprofs. Niet minder dan 154 renners kwamen aan de start van de 79ste editie van de EEG Classic. Een grote bende waar zich in de eerste van twintig rondes een massale valpartij voordeed. Na een oponthoud besloot de koersdirectie de wedstrijd te beperken tot achttien ronden.

Koffietafel

Zoals ieder jaar mag Gullegem Koerse enkele grote namen verwelkomen. Dit jaar kregen Tim Merlier, Gerben Thijssen, de veldrijders Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, de broers Oliver en Lawrence Naesen en Greg Van Avermaet de meeste aandacht. Voor die laatste werd het meteen een afscheid, de oud-winnaar kreeg alvast bloemen van voorzitter Carlos Demeulemeester.

Greg Van Avermaet trok samen met zes anderen ook ten aanval, het publiek genoot. In het centrum en over het hele parcours. Voor Martine Delattre is Gullegem Koerse een jaarlijks feest.

Het beste servies wordt bovengehaald en vrienden en buren mogen mee aanschuiven voor de koffietafel. “Ik ben eigenlijk geen fan van de koers”, bekent Martine. “Het is hier meer een gezellig samenzijn. Mijn kleinzoon Meno Vankeirsbilck koerst wel. Vaak ga ik niet kijken, veel te bang dat hij zwaar kan vallen.”

In de remmen

Even verder in de Koningin Fabiolastraat hebben Fanny Galle, Bo Uzeel, Marie-Louise Beyls en Marcel Galle dekking gezocht voor de zon.

Het is een traditie dat Marie-Louise en Marcel uit Lauwe op bezoek komen bij hun dochter op Gullegem Koerse. Volgens de dames heeft Marcel het meeste verstand van wielrennen. “Greg Van Avermaet wint vandaag”, verzekert hij ons. “Desnoods zullen de andere koplopers wel even in de remmen gaan.”

Eline Buyse en Ange-Marie Christiaens uit Moorsele zijn er ook maar al te graag bij.

Daar zijn kenners Eline Buyse en Ange-Marie Christiaens uit Moorsele het niet mee eens. “We gaan vooral kijken naar het veldrijden, maar als het koers is in Gullegem steken we natuurlijk over”, lacht Ange-Marie. “We kwamen voor Jelle Wallaeys maar die is lelijk gevallen. We supporteren ook voor de veldrijders Eli en Michael en eigenlijk voor iedereen. Natuurlijk mag Greg winnen, maar ik vrees dat het voor die rappe Boy Van Poppel zal zijn.”

Ondertussen is het een drukte vanjewelste op de terrasjes. Hoe verder de koers vordert, hoe vaker de renners voorbij gefietst zijn zonder dat er werd opgekeken.

De terrasjes liepen, dankzij het aangename weer, goed vol in Gullegem.

De laatste ronden wordt het echter weer spannend en weerklinkt overal de wens dat Greg Van Avermaet mag winnen in ‘hun’ Gullegem. Helaas, het mocht niet zijn. Greg werd gevat door het spurtend peloton in de laatste rechte lijn. Maar Gullegem mag trots zijn op de winnaar Warre Vangheluwe, een opkomend talent die – wie weet – binnen 15 jaar zijn loopbaan zal komen afsluiten op Gullegem Koerse na het winnen van heel wat klassiekers.