Gullegem kiest op 22 februari nieuwe carnavalprins: “Wie volgt Prins Mitch I op?”

De Gullegemnaars zijn drie weken lang in de ban van carnaval en kijken uit naar de verkiezingsavond op zaterdag 22 februari waarin bepaald wordt wie uittredend Prins Mitch I een jaar lang opvolgt als carnavalsprins.

De organiserende Orde van de Vlaskapelle mocht dit jaar twee kandidaten inschrijven. Die werden na een succesvolle boemelrun en een gesmaakte boemelnacht officieel voorgesteld.

De eerste kandidaat, Frank Dewaegenaere (60), is voor de Gullegemse carnavalisten een bekend gezicht. Hij was eerder al kandidaat als Kabouter Klus en Vader Abraham. Voor zijn derde deelname kruipt hij in de huid van Ma Flodder. In het dagelijks leven is Frank vrachtwagenchauffeur voor internationaal transport. Hij woont met zijn vrouw Belinda Dedeurwaarder in De Wandeling in Gullegem, is een fervent KVK-supporter en houdt van het sociale leven tussen pot en pint. “Zodra de carnavalmicrobe je te pakken heeft, kom je er niet meer van af”, motiveert hij zijn laatste kans op de prinsentitel. “Ik verdedig de kleuren van café De Klokke.”

Messias van Gullegem

Frank neem het op tegen de 29-jarige Gillian Folens. Die treedt voor de +13, de Chiro, de petanqueclub van De Gouden Bank en café Den Osse in het strijdperk als Gilliano Ronaldo. Technisch tekenaar Gillian is bezeten van voetbal, minivoetbal, quizzen en gezelschapsspelen. Hoewel hij met vriendin Jole De Bruyne in Kortrijk woont, ademt hij Gullegem en noemt hij zich graag de Gullegemse messias. Tv-kijkers herinneren hem ook als kandidaat in De Mol in 2024. “Prins Carnaval worden is een nieuwe uitdaging waar ik dolgraag ook mijn schouders onder zet.”

Voor de grote mensen elkaar om de prinsentitel bekampen, is het in de namiddag al kinderprinsenverkiezing en wordt uit de aanwezige kleuters via geluidsmeting een nieuw prinsenpaartje verkozen. De winnaars mogen feestelijk getooid meerijden in de grote carnavalstoet op zondag 2 maart. Ze krijgen daarbij steun van het seniorenprinsenpaar, dat in de voorafgaande week verkozen wordt.

De stoet, die aan zijn 51ste editie toe is, moet de apotheose worden van drie weken feesten. “Daarop blijven wij inzetten”, zegt Brecht Claus, co-voorzitter van de Vlaskapelle. “We rekenen dan ook op mooi weer, 47 deelnemers en groepen en hopen dat we van calamiteiten gespaard blijven.” (AV)

Het hele programma vind je op www.carnavalgullegem.be.