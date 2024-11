Gueule d’ Ours, het betoverend verlicht straattheater, komt op 28 december naar Knokke-Heist

Knokke-Heist krijgt op 28 december een adembenemend schouwspel voorgeschoteld: *Gueule d’Ours*, een betoverend verlicht straattheater van het internationaal vermaarde Franse gezelschap Compagnie Remue-Ménage. Na een succesvolle voorstelling in het besneeuwde Alpe d’Huez, maakt dit visueel spektakel een unieke stop in België – en wel in het hart van Knokke-Heist.

*Gueule d’Ours* brengt het verhaal van machtige ijsberen die, badend in feeërieke lichten en omgeven door mystieke muziek, door de straten dwalen. Deze reusachtige beren, verlicht door zachte, dansende lichtjes, komen tot leven in een magisch samenspel van beweging, kleur en geluid. De voorstelling roept een wereld op waarin het arctische leven en de magie van licht met elkaar versmelten, en laat jong en oud meevoeren op een dromerige winterreis.

Compagnie Remue-Ménage staat wereldwijd bekend om hun meesterlijke combinatie van theater en lichtkunst. Elk van hun producties is een kunstwerk op zich, een belevenis die verwondering oproept en de verbeelding prikkelt. Mis deze unieke kans niet om hun werk van dichtbij te ervaren – exclusief in Knokke-Heist. *Gueule d’Ours* belooft een magisch avondje uit te worden dat je zeker niet wilt missen.

De tocht start op zaterdag 28 december om 17 uur in de Lippenslaan en gaat richting Dumortierlaan tot aan Heilig Hartkerk en eindigt rond 18.30 uur op het burgemeester Frans Desmidtplein. (MM)