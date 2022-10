Grote opkomst bij jeugdinitiatie Superprestige

Op woensdag 26 oktober zakten heel wat lagere schoolkinderen af naar de weide Pyfferoen, om deel te nemen aan de initiatie veldrijden. Onder een stralende zon konden ze onder begeleiding kennismaken met het parcours waarop zaterdag de Superprestige Ruddervoorde zal gereden worden.

Iets meer dan 150 kinderen waren ingeschreven om deel te nemen aan deze initiatie veldrijden. Om 13.45 uur vertrok een eerste groep, onder de leiding van Rudy De Bie, oud-veldrijder en voormalig bondscoach van de Belgische selectie veldrijders op het wereldkampioenschap veldrijden.

Interesse aanwakkeren

“Ik vind het altijd plezant om naar Ruddervoorde te komen en met kinderen te werken. Tijdens deze initiatie gaat het niet om wie de snelste is, maar om plezier maken en leren wat veldrijden is”, weet hij voor de start te vertellen. Ook De Vlaamse Wielerschool had vier trainers – Laurens Use, Serge Gysel, Pascal Dysserinck en Thieme Van Ruymbeke – naar Ruddervoorde gestuurd om mee te helpen de initiatiewedstrijd in goede banen te leiden.

“Ik weet nog zeer goed dat ik hier in Ruddervoorde zelf stond om deel te nemen aan de initiatie veldrijden, toen ook al onder de leiding van Rudy De Bie”, weet Thieme Van Ruymbeke te vertellen. “En nu sta ik hier als coach. Hier in Ruddervoorde krijgen de kinderen die niet aangesloten zijn bij een club ook de kans om eens op een echt Superprestigeparcours te rijden en dat is uniek. Vanuit de Vlaamse Wielerschool steunen we maar al te graag dit initiatief, want veel zulke kansen krijgen de kinderen niet. Door ze op deze manier kennis te laten maken met het veldrijden, kan hun interesse in het veldrijden aangewakkerd worden en wie weet, misschien gaan ze later zelf veldrijden.”

Veel tips

Tijdens deze initiatie was het niet enkel een ronde op het parcours rijden, maar kregen de kinderen ook veel tips om bepaalde stukken, zoals de heuvels op en af te rijden. Het volledige parcours afrijden was voor veel kinderen iets te hoog gegrepen.

We zagen er veel met de fiets in de hand een bepaald stuk afleggen. Na de zware inspanning op het domein Pyfferoen werden alle kinderen getrakteerd op een hotdog en kregen ze een drinkbus mee als aandenken aan een geslaagde namiddag veldrijden. (GST)