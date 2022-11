Grote belangstelling voor de ‘Quiz van de Sportdienst’ in Nieuwpoort

Op vrijdag 18 november 2022 vond de jaarlijkse Quiz van de Sportdienst plaats. De quiz lokte 45 teams naar zaal Iseland.

Uitzonderlijk was het de tweede editie van de quiz in 2022. Door corona was de editie van 2021 immers opgeschoven naar mei van dit jaar. De wedstrijd testte de algemene kennis van de kandidaten aan de hand van een negental verschillende onderwerpen.

Net als bij de vorige editie ging de eindoverwinning naar D’Oude Mussels. Zij behaalden een puntentotaal van 90 op 120 te verdienen punten. De top tien werd vervolledigd door Team Witte Raven (77,5 p), d’Oude Jonge (77,5 p), KTC Issera (75 p), ‘t Alternatiefje (75 p), Moa go zeg (74,5 p), Saloon (74 p), Endlich (74 p), Moeder Romain (73,5 p) en Biep beep bibi (72 p). De eerste damesploeg was Les Quizérables (70 p).

De volledige uitslag kun je terugvinden op www.nieuwpoort.be/quiz-van-de-sportdienst

(PG/foto IV)