Grootste opblaasbare obstakelrun ter wereld komt naar ’t Zand

In het paasweekend van 16, 17 en 18 april komt ‘The Beast’, het grootste opblaasbare obstakelrun ter wereld, naar ’t Zand in Brugge. De enorme constructie heeft een doorloop van maar liefst 272 meter en is op het hoogste punt zo’n 8 meter hoog.

Oostendenaar Glenn Tratsaert brengt samen met het evenementenbureau V-formation The Beast naar Brugge. ‘The Beast’ is ook de bijnaam voor de gepantserde limousine van de president van de Verenigde Staten maar daar gaat het hier dus niet over. Het gaat wel om een constructie die door World Guinness Book of Records erkend werd als de grootste opblaasbare obstakelrun ter wereld.

Tomorrowland

Volgens Glenn Tratsaert, die eerder al zijn sporen verdiende als organisator van autocrosswedstrijden, is Brugge dit jaar de enige stad in België waar The Beast opgesteld wordt. “The Beast stond ook al op Tomorrowland en in het centrum van Londen”, zegt Glenn. “Je kunt The Beast eigenlijk zien al een reusachtige opblaasbare speeltuin met heel wat hindernissen waar zowel kinderen, vanaf 12 jaar, als volwassenen heel wat plezier zullen aan beleven.

“Als locatie kozen we voor ’t Zand, in de eerste plaats natuurlijk wegens de grote beschikbare ruimte die we ook echt wel nodig hebben. Want de volledige lengte, of doorloop, van de obstakelrun bedraagt maar liefst 272 meter. En het hoogste punt dat de deelnemers moeten bereiken is 8 meter hoog.”

Pittig

“We zijn heel erg tevreden dat het stadsbestuur van Brugge niet alleen de goedkeuring gaf maar ook heel positief en actief meewerkt aan ons project”, gaat Glenn verder. “Zo staan we in nauw contact met zowel de jeugddienst als de sportdienst van Stad Brugge.”

“Zij zullen het mee ondersteunen als een positief en sportief evenement. Inderdaad sportief, want het is best wel pittig om de hele obstakelrun uit te lopen met alle hindernissen die daarbij komen. Samen met hun organiseren we ook runs met tijdsopname voor verenigingen of sportclubs.”