Grootse petanquetornooi van West-Vlaanderen vindt plaats in Marke

Voor de eerste editie van petanquetornooi ‘The Red Bridge Trophy’ mikt de organisatie op een 250-tal deelnemers en meer dan 500 toeschouwers. Het wordt daarmee wellicht het grootse petanquetornooi ooit in West-Vlaanderen.

Kevin Onderbeke, Pieter-Jan Windels, David Lesage en Bart Verbauwhede hebben de handen in elkaar geslagen om op zondag 3 september een buurtfeest met petanquetornooi te organiseren. “The place to be om de grote vakantie af te sluiten, is het Cisterciënzerplein in Marke, beter bekend als de kapel Rodenburg. Toeschouwers en sympathisanten van in en buiten de Rodenburg worden vanaf 10 uur gratis én met open armen ontvangen. Hét hoogtepunt van de dag is ongetwijfeld het petanquetornooi waarvoor maar liefst tien professionele petanquebanen worden aangelegd”, vertelt David.

100 teams van twee of drie personen krijgen de kans om de Red Bridge Trofee te veroveren. Hiervoor kan je jouw team inschrijven via de website www.redbridgetrophy.be.

Optredens en dj-sets

Er wordt de hele dag door eten en drank voorzien. “Naast een oester- en champagnebar is er ook een stand van AIX Rosé en tal van andere foodtrucks, waaronder enkele voor de allerkleinsten. Met die goedgevulde magen zal niemand zich vervelen want vanaf 10 uur zijn er live optredens en dj-sets”, aldus David. Voor de kleinsten is er onder andere een springkasteel, hindernissenparcours en een speelplein voorzien. De organisatie bedankt graag nog eens nadrukkelijk hun sponsors.

“Dit feest voor jong en oud is enkel mogelijk door de financiële steun van onze sponsers LiquidFloors, Ion, Wijnen Declerck, Woodstoxx, Sima, Beyaert Printing, Quartier, Immo Emeraude, Nature at Work, Sima en Bouwbedrijf Opsommer.”