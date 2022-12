Grondige werken aan speelplein Beukendreef

De gemeente voert werken uit aan het speelplein aan de Beukendreef. De renovatie kadert in een breder project waarbij alle speelpleinen in de gemeente gerenoveerd worden. In de vorige legislatuur kwam het parkje in Oostveld aan de beurt, nu is het aan de Beukendreef en later volgen nog de parkjes aan het chirolokaal in Oedelem en aan het Bargepark in Beernem.

Alle speelpleinen in de gemeente werden aangelegd rond de eeuwwisseling. Meer dan twintig jaar later dringt een renovatie zich op. Aan de werken aan het speelplein in de Beukendreef ging een inspraaktraject vooraf. “We willen luisteren naar wat daar nodig is, voor we beginnen met de werken. Het gaat om een investering van 30.000 euro waardoor we die vanzelfsprekend ook optimaal willen inzetten. We luisterden bij de buurtbewoners, Oranje en de kindergemeenteraad. Zij konden laten weten wat ze daar graag willen hebben”, vertelt jeugdschepen Ruben Strobbe (CD&V). Concreet wordt het speelplein afgewerkt met een inclusiviteitsgedachte in het achterhoofd. “We willen iedereen de kans geven om te spelen. Zo komen er ook speeltuigen voor kinderen met een beperking zoals een schommel met mand. We zoeken een middenweg om zo veel mogelijk kinderen te betrekken”, klinkt het. Eerder deze maand kondigde de provincieraad ook aan het speelplein in Bulskampveld te willen uitbreiden. (AVH)