Groep vrienden organiseert Zwinlanders 70’s bal: “Voor de iets rijpere generatie”

De Zwinlanders is een groep vrienden die op zaterdag 27 mei Zwinlanders 70’s bal organiseren in JOC De Kouter in Poperinge. “We willen vooral dat mensen eens goed dansen op de nostalgische muziek, een glaasje drinken en verhalen ophalen van ‘in de tijd’.”

Het doel van de Zwinlanders is om leuke dingen te organiseren in Poperinge. “Zo organiseren wij al enkele jaren de rommelmarkt langs de Abeelseweg op paasmaandag. De Zwinlanders is een hechte groep van vrolijke vrienden en groeit elk jaar. We zijn een diversiteit aan persoonlijkheden en leeftijden, en zo groeien ook onze ideeën om initiatieven te ondernemen en leuke dingen te organiseren”, zegt Delphine Devis van het organiserende Zwinlanders.

Op zaterdag 27 mei organiseren ze Zwinlanders 70’s bal. “Wij ondervinden dat er nog weinig georganiseerd wordt voor de iets rijpere generatie. De dag van vandaag is er niets meer te beleven voor mensen die bijvoorbeeld hun jeugd hebben beleefd in de jaren 70. Zo is het idee ontstaan om opnieuw leven te blazen in het uitgaansleven van die tijden. Het leek ons fijn om de nostalgie van de jaren 70 eens terug op te snuiven en ervoor te zorgen dat ook de generatie, die telkens uit de boot valt, ook de kans te bieden nog eens naar een bal te gaan.”

Dansavond

Iedereen die even terug wil gaan naar de jaren 70 is welkom op het bal. “Uiteraard is onze doelgroep gericht op mensen die deze uitgangstijd als jeugdige personen hebben beleefd. Ook is er in de jonge generatie terug veel interesse en voorliefde voor de jaren 70. Op het programma staat een leuke dansavond en het liefst in aangepaste kledingstijl van de jaren 70. We hopen dat oude vrienden elkaar terug kunnen vinden en er nieuwe vriendschappen worden gemaakt. We willen vooral dat mensen eens goed dansen op de nostalgische muziek, een glaasje drinken en verhalen ophalen van ‘in de tijd’. Wij voorzien exclusief muziek van de jaren 70 met dj Glenn die bekend is met de muziek uit de jaren 70. Er zullen ook zitplaatsen zijn in de zaal zodat ook mensen die iets minder mobiel zijn van de avond en sfeer kunnen genieten.”

Het 70’s bal gaat door op zaterdag 27 mei in JOC De Kouter in Poperinge. “We openen onze deuren om 19 uur en er zal muziek zijn vanaf 20 uur. Om 1 uur sluiten we af”, vertelt Delphine. “We werken op twee manieren wat tickets betreft. Er kunnen tickets gereserveerd worden via overschrijving op het rekeningnummer BE67 1431 0958 9287 met vermelding van de naam en voornaam, en het aantal personen. De tickets in voorverkoop worden verkocht aan acht euro. Het is ook mogelijk om tickets te kopen aan de deur de avond zelf en deze kosten tien euro. Ook al onze bestuursleden hebben tickets.”