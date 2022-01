Groen licht voor padelclub op site d’Hoeve

De Padelclub Todos wil in maart starten met de werken voor de aanleg van vijf nieuwe padelterreinen op de site van d’Hoeve vlakbij Kinepolis. Het gaat om de bestaande tennisterreinen die aangepakt zullen worden.

Drie ondernemers slaan de handen in elkaar voor de padelclub met clubhuis. Het gaat om Geoffrey Acou, Tim Van Poucke en Ruben Ballegeer. “Ze hebben het licht al op groen gezet voor de werken. We waren met Brugge destijds de eerste stad met padelvoorzieningen aan de Gulden Kamer. Al snel kwamen heel wat andere aanvragen binnen om tennisterreinen te ruilen voor padelterreinen.”

Geluidswand

“Om hinder voor omwonenden te voorkomen, wordt een geluidswand voorzien. Aan de andere kant zit je met de bioscoop van Kinepolis. Er komt ook een clubhuis met berging, een modulaire containerbouw met twee bouwlagen en dakterras.”

“Ook aan parking is er geen tekort, want aan d’Hoeve zijn er 52 parkeerplaatsen en daar komen nog 20 fietsstaanplaatsen bij”, vertelt schepen Franky Demon. “Wij willen begin maart starten met de werken en tegen half april gedaan hebben. In elk geval is er heel wat interesse voor onze club. We kregen al een 45-tal vragen binnen over de voorwaarden. Zelf gokken wij op een 75-tal leden.”