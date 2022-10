Griezeltocht door Rumbeke met de Gezinsbond

Op zaterdag 29 oktober organiseert de Gezinsbond Rumbeke al voor de negentiende keer een griezelige, maar leuke halloweentocht met als thema ‘De Spokenjagers’ doorheen de gemeente.

“Vanaf 17 uur vertrekken er om de 10 minuten groepjes van 20 deelnemers aan parochiaal centrum Den Hazelt”, vertelt opperheks en hoofdverantwoordelijke Lut Vercruysse. Al jaren komen bijna alle deelnemers in halloweenkledij aan de start, vaak met lantaarns, licht-armbandjes… die zorgen voor een gezellige, griezelige sfeer. Uiteraard is ook zaal Den Hazelt, als start- en aankomstplaats, in halloweenstijl aangekleed. “Als Gezinsbond zetten we alle zeilen bij om er een gezinstocht van te maken. Dat doen we in samenwerking met animatieburo Stick uit Blankenberge, die op verschillende plaatsen op het traject een verhaal en opdracht in een passend decor aanbrengt. Telkens er een nieuwe groep aankomt, worden het verhaal en de opdracht herhaald”, gaat Lut verder.

De tocht duurt ongeveer twee en een half uur en is 6 km lang. Op de wandeltocht zijn er stopplaatsen voor apero, soep, tussendoortje en op het eind is het aanschuiven voor frietjes en bijhorende snack. De griezelbar is tot 24 uur open.

Praktisch

Kaarten zijn tot 24 oktober te verkrijgen bij Wilfried Deruyttere, Koestraat 88, (051) 21 03 16. Hij stelt de groepen samen en je krijgt bij inschrijving het startuur van je groep mee. De kostprijs voor leden bedraagt 20 euro (-12 jaar: 8 euro). Niet-leden betalen 25 euro (-12 jaar: 10 euro; vrijetijdspas: halve prijs). (AD)