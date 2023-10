Griezelige herfstvakantie in Wenduine

De Handelaarsvereniging Actief Wenduine heeft in samenwerking met de gemeente De Haan een gevarieerd programma samengesteld voor tijdens de herfstvakantie.

Zo is er opnieuw de halloweenzoektocht, dit jaar in het teken van De Kiekeboes. Nog een klassieker is de halloweenstoet en -fakkeltocht, op 31 oktober. Die vertrekt om 18 uur op de Markt, waar je je vanaf 16 uur een fakkel kunt aanschaffen. Voor kinderen tot 12 jaar zijn er fluosticks voorzien. Zij kunnen zich er ook laten grimeren. Kinderen in gepaste outfit krijgen een bonnetje voor een gratis lekkernij aan het einde van de tocht.

Tot slot is er een vuurspektakel op de Rotonde. “Om iedereen de kans te geven om het te zien, vindt het plaats om 18.45 en 19.15 uur. Er zijn ook enkele drank -en eetstandjes, om het halloweenfeest nog even voort te zetten”, zegt Yves Raguet, voorzitter van Actief Wenduine.

De zoektocht loopt van 28 oktober tot en met 5 november. Deelnemingsformulieren (2 euro) vind je in het toeristisch infokantoor, in Hotel Les Mouettes of bij Primavera. (WK)