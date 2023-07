Op woensdag 19 juli tekende een 25-tal enthousiastelingen present voor een avondlijk fietstochtje van 17 kilometer richting het Preshoekbos.

“Onze gratis zomerfietstochten organiseren we nu al voor het 19de jaar”, weet Pierre Cauliiez. “ Wie graag fietst en tegelijk de streek beter wil leren kennen, is elke woensdag van de vakantie welkom aan het Dorpshuis, waar we stipt om 19.15 uur vertrekken. Iedereen mag meefietsen, ook niet-leden van de Gezinsbond. Vooraf inschrijven is niet nodig.”