Gratis sportaanbod op het strand van Oostende

Tot en met vrijdag 28 augustus kan je terecht op het Oostendse sportstrand en surfclub Outside, nabij de Wellingtonrenbaan, voor een gevarieerd gratis sportaanbod.

Vanaf 16 jaar is het elke weekdag genieten geblazen met lessen body shape, bootcamp, fun dance, kiko, tropical dance, yoga en Zumba. Er is een ochtendles om 10 uur en een avondsessie om 20 uur. Move+ is er voor de wat oudere sportievelingen met een aangepaste groepsles op vrijdagmorgen. Kidz Sport biedt sportinitiaties voor kinderen van 6 tot 12 jaar, op woensdagen van 15 uur tot 17 uur.

De mobiele beweegbank staat in juli en augustus opgesteld bij het sportstrand. Tijdens de Kidz Sport op woensdagnamiddag krijgen de aanwezige ouders demonstraties te zien omtrent de vele mogelijkheden van het innovatieve toestel: duwen, trekken, rompstabiliteit, éénbenige en tweebenige oefeningen. Wie meer wil, kan terecht voor 250 oefeningen in de gratis beweeg-app, die beschikbaar is op www.oostende.be/beweegbank. (FRO)