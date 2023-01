Gratis lessen Tai Chi in De Levensboom in Marke

Tai Chi-school De Zachte Kracht organiseert volgende week maandag en donderdag gratis lessen Tai Chi in Marke.

Tai Chi is een Chinese vechtsport die goed is voor je (mentale) gezondheid. De lessen gaan door op op maandag 30 januari en donderdag 2 februari, telkens van 19.30 tot 21 uur, in de turnzaal van freinetschool De Levensboom in de Bruyningstraat 56B in Marke.

“Je kan er vrijblijvend komen kijken, mee oefenen en informatie vragen. Iedereen is van harte welkom om deze boeiende bewegingskunst te komen ontdekken”, zegt lesgeefster Nele Pattijn.