Goed nieuws voor West-Vlaamse gravelbikers: Provincie bekijkt mogelijkheden voor nieuwe gravelpaden

De hype bestaat al langer, maar wereldkampioen Gianni Vermeersch zette gravelbiken pas écht op de kaart in onze provincie. Dat is ook het provinciebestuur niet ontgaan. Op vraag van Open VLD-fractielid Anthony Dumarey liet gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu weten dat de aanleg van specifieke gravelpaden hoog op haar agenda staat.

Gravelbiken wint aan populariteit, maar in onze provincie is maar weinig mogelijkheid om deze sport naar behoren uit te oefenen. © CHRISTOPHE KETELS BELGAIMAGE

Kwaliteit boven kwantiteit

“Door navraag te doen bij Westtoer heb ik moeten concluderen dat er momenteel heel weinig routes bestaan in onze provincie voor gravelbikers”, klinkt het bij de gedeputeerde. Deze sporters kunnen niet zomaar de paden die bedoeld zijn voor mountainbikers gebruiken, want voor gravelbiken is er een meer verharde ondergrond nodig.

“Dit is vooral de bevoegdheid van Sport Vlaanderen, maar dat wil niet zeggen dat wij geen aandacht hebben voor deze vraag. Naar het voorbeeld van Vlaams Brabant (waar reeds verschillende routes werden uitgetekend, red.) zullen we onderzoeken waar de mogelijkheden in onze provincie liggen voor gravelbikers. De bedoeling is dat we gaan voor een beperkt aantal kwalitatieve routes, een wildgroei van paden is voor niemand wenselijk. Daarnaast zullen we waakzaam zijn voor de overdaad aan bewegwijzering. We gaan ervan uit dat deze sporters uitgerust zijn met GPS-systemen, zodat het landschap gevrijwaard blijft van nog meer borden.”