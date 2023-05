Gloednieuwe speelprikkels in tuin woonzorgcentrum Amphora geopend

De gemeente Wingene heeft er een nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud bij. In de tuin van woonzorgcentrum Amphora werden de speelprikkels officieel geopend op zaterdag 20 mei. De speelprikkels kwamen tot stand door het woonzorgcentrum in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Geselle.

“Langs het wandelpad rond het woonzorgcentrum zijn verschillende speelborden geplaatst”, vertelt schepen van sport Jens Danneels. “Kleine spelletjes kunnen er gespeeld worden en de durvers kunnen klauteren op een houten avonturenparcours. Stickers op de vloer stimuleren het spel en prikkelen de zintuigen.”

Iedereen welkom

De wisselwerking tussen de generaties, jong en oud is voelbaar op de ontmoetingsplek. De tuin is er voor iedereen en is een publieke ontmoetingsplaats geworden. “De integratie van speelprikkels, het realiseren van een ontmoetingsplaats en het stimuleren van interactie tussen jong en oud maakt van het woonzorgcentrum een open poort voor de buurt en de familie”, gaat schepen van Welzijn Tom Braet verder. “De tuin heeft een openbaar karakter. We zien de tuin graag gevuld met een variatie aan mensen en leeftijden. Buurtbewoners kunnen er hun hond uitlaten, kleinkinderen van bewoners uit het woonzorgcentrum kunnen spelen, jongeren kunnen er picknicken en oudere mensen kunnen genieten van het jong geweld.