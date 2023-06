Gloednieuwe QR-wandeling in De Lovie: “Met Pica in de hoofdrol”

De Lovie vzw pakt uit met een nieuwe QR-wandeling ‘Het meisje met de vogel’. Daarin speelt Pica een hoofdrol. De wandeling kadert in het ruimer beleid van De Lovie vzw om het kasteelpark meer open te stellen en de erfgoedwaarde ervan in de kijker te zetten.

De Katapult is een ruime en lichtrijke nieuwbouw voor 40 jongeren, gelegen op kasteelpark De Lovie. “De nieuwbouw werd gerealiseerd binnen de klassieke betoelaging van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden)”, legt Birgit Provoost van De Lovie vzw uit. “De Vlaamse overheid verplichtte het uitschrijven van een kunstopdracht in bepaalde gesubsidieerde gebouwen. Een weloverwogen kunstintegratie kan volgens hen een meerwaarde toevoegen aan gebouwen en openbare ruimten en ‘het leven verrijken van mensen die doorgaans niet (of zelden) in contact komen met hedendaagse kunst zoals die wordt gepresenteerd in museale context’. Die verplichting was ook van toepassing in de Katapult.”

Pica-tuin

Met de kunstintegratie van een pica-tuin wil De Lovie vzw in de eerste plaats bijdragen aan de kwaliteit van leven en aansluiten bij de leefwereld van bepaalde jongeren die in De Katapult verblijven. “Daarnaast kozen we voor een bescheiden artistieke interventie in de vorm van een bronzen sculptuur van een ekster op de dakrand van het gebouw. De ekster, Pica genaamd, is van de hand van beeldend kunstenaar Sven Verhaeghe”, vertelt Birgit. “Pica is afgeleid van pica pica, de latijnse benaming voor ekster. Pica is ook een eetstoornis waarbij iemand de drang heeft om niet-eetbare dingen te consumeren zoals papier, stof, aarde, steentjes…”

QR-wandeling

Pica krijgt nu ook de hoofdrol van een gloednieuwe QR-wandeling op kasteelpark De Lovie. “Naast de actieve multimove-wandeling stellen we met trots een nieuwe QR-wandeling ‘Het meisje met de vogel’ voor, met Pica in de hoofdrol. De wandeling kadert in ons ruimer beleid om het kasteelpark meer open te stellen en de erfgoedwaarde ervan in de kijker te zetten. Een aantal van de locaties van de QR-wandeling zijn historisch van betekenis (geweest). De duiding komt in de wandeling zelf niet aan bod, maar ter plaatse staan wel infopanelen. Het verhaal zelf is een fantasieverhaal met tien QR-codes gericht op gezinnen met kinderen. Op die manier is er voor elk wat wils.”

Deze wandeling van ongeveer een uur brengt je langs de mooiste plekjes van kasteelpark De Lovie. “De wandeling werd gerealiseerd door Studio Artîlerie in samenwerking met Sandra Vermeersch die het verhaal verbeeldt en Maarten Vangansbeke die zijn stem verleende, twee personen die we ondersteunen. Dat geeft het geheel dan ook een inclusieve meerwaarde.

De QR-wandeling wordt voor het eerst aan het ruime publiek voorgesteld op Goesting in de zomer op zondag 25 juni tussen 11 en 18 uur. “We maken van dit familie-evenement graag opnieuw een gezellig samenzijn in een schilderachtig decor van natuurschoon en waardevol erfgoed met muzikale omkadering en randanimatie, hartige en zoetje hapjes en lekkers voor de dorst. De toegang is gratis.”