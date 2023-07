Gloednieuwe padelhal met drie terreinen op komst in Rumbeke: “Met eronder regenkelder voor 660.000 liter water”

De vzw Rista en de stad Roeselare gaan een unieke samenwerking aan. Vlak achter de huidige tennishal van Tennis & Padel Rumbeke (TPR) en naast de voetbalvelden van KSV Rumbeke in de Wervikhovestraat komt een gloednieuwe padelhal met drie terreinen. Opmerkelijk is dat er onder die velden een grote regenkelder wordt gerealiseerd. Die zal zo’n 660.000 liter water kunnen opslaan. “Dit unieke project zorgt ervoor dat we bij periodes van droogte over genoeg water zullen beschikken”, aldus schepen van Openbare Werken Francis Debruyne (CD&V).

TPR Rumbeke telt momenteel meer dan 400 leden die padel spelen. “De sport zit nog altijd in de lift. Momenteel beschikken we hier op de site in de Wervikhovestraat over vier buitenterreinen. Wanneer bijvoorbeeld veel wind is, is het niet altijd even gemakkelijk om daar op een hoog niveau te spelen. Met drie nieuwe indoorterreinen willen we een oplossing bieden op dat probleem”, aldus Curd Neyrinck van Rista, de vzw die instaat voor de bouw van de nieuwe padelhal. Bedoeling is dat de nieuwe hal deze winter al gebruiksklaar is.

Regenkelder

Maar voor de start van de bouw van de hal plant de stad nog een nieuw project. “We gaan niet enkel de strijd met mogelijke wateroverlast aan, maar proberen ook projecten te realiseren die de stad moeten helpen in periodes van droogte”, aldus schepen van Openbare Werken Francis Debruyne (CD&V). Zo werd er enkele jaren geleden al een kelder gebouwd op het Kerelsplein waar water gecapteerd kan worden. “Hier willen we eenzelfde project realiseren. Meer nog, de nieuwe kelder van anderhalve meter diep zal een capaciteit hebben van 660.000 liter. Het hier opgevangen regenwater zal gebruikt worden voor bijvoorbeeld het bewateren van de voetbalvelden van KSV Rumbeke en het onderhoud van de vlakbij gelegen begraafplaats.

Blue Deal project

Dat er zich straks duizenden liters water onder de padelvelden bevindt, zal geen invloed hebben op de velden zelf. “Tussen beide gedeeltes komt er een speciale folie”, aldus Curd Neyrinck. De aannemer die de kelder zal realiseren staat ook in voor de bouw van de padelhal. Voor de financiering van het project kunnen de stad en vzw Rista op subsidies rekenen. “Het waterbufferproject is een Blue Deal project. We kunnen op 60 procent aan subsidies rekenen”, aldus Debruyne. Daarnaast dienden ook Vzw Rista en voetbalclub KSV Rumbeke, die een kunstgrasveld wil aanleggen, samen een subsidieaanvraag in bij Vlaanderen. De gemeenteraad keurde vorige week maandag de samenwerking tussen de vzw Rista en de stad goed.

De kosten van het project worden voor de vzw Rista geraamd op 595.712 euro, voor de stad 497.918 euro waarvan nog 60 procent gesubsidieerd wordt.