Glijbaan op speelplein in Knokke-Heist weer toegankelijk nadat onverlaat grote behoefte achterliet

Goed nieuws voor de jonge speelvogels in Knokke-Heist. De tunnelglijbaan in de speelduin op de hoek van de Parkstraat en Zeedijk in Heist is weer blinkend schoon nadat iemand zijn grote behoefte had gedaan in de glijbaan. Een gespecialiseerde firma heeft met een hogedrukreiniger voor een grondige opfrisbeurt gezorgd.

Wie vindt zichzelf interessant door op een toren te klimmen en nadien zijn of haar grote behoefte te doen in het begin van de afgesloten glijbaan op speelplein De Raan aan het Directeur Generaal Willemspark? Daar zoeken ze in Knokke-Heist een antwoord op nadat er afgelopen weekend enige commotie ontstond. Niet onlogisch, want toen enkele kinderen naar beneden wilden glijden, werden ze besmeurd door de uitwerpselen. Het was al de tweede melding op korte tijd. “Degoutant en respectloos”, zegt schepen van Jeugd Fabienne Maes (Inzicht).

Zij liet maandag al verstaan dat er een grondige reiniging zou volgen en dat gebeurde woensdag ook. “Onze gemeenschapswachten en politie houden voorlopig wel nog een oogje in het zeil om potentiële nestbevuilers te ontraden het speelterrein te betreden”, zegt het gemeentebestuur. “Wie plots toch in hoge nood verkeert, raden we aan de openbare toiletten te raadplegen.” (MM)

Voor de geïnteresseerden, die vind je hier: www.myknokke-heist.be/nl/openbare-toiletten