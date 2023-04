Gistel geniet na van Buitenspeeldag op zondag

De Buitenspeeldag is een succes geworden. Buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem en de Gistelse jeugdraad zetten hun deuren open.

Een paar honderd kinderen konden een tiental springkastelen uitproberen, net als attracties en speelhoekjes met bijvoorbeeld volksspelen. Buitenspeeldag was verspreid over de Speeldernis, de tuin van De Zonnebloem en de Pol Gernaeystraat. In tegenstelling tot bijna alle andere Vlaamse steden en gemeenten organiseerde Gistel het evenement op een zondag, en niet op een woensdag, zodat ook ouders erbij konden zijn. Daarom werd een gezellig terras ingericht. En ook fijn: de ergste regen bleef uit.