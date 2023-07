Gezocht: figuranten voor Zeezegening in Knokke-Heist op 15 augustus 

De zee is meer dan natuur en schoonheid. De zee staat ook voor noeste arbeid in de visserij. Daarom wordt er ook ieder jaar een Zeezegening georganiseerd in Knokke-Heist. Dit jaar vindt die plaats op 15 augustus, het feest van O.L.V. Hemelvaart, Ster der Zee.

De plechtigheden starten om 9.45 uur in de Sint-Antoniuskerk in Heist met aansluitend een processie door de straten tot aan het Vissershuldeplein. Klokslag om 12 uur wordt de zee gezegend en afgesloten met het visserslied. Men zoekt vrijwilligers om te figureren tijdens deze feestelijkheden als boeien- of flambeeuwdrager. Als vrijwilliger ben je aanwezig tussen 9 en 13 uur. Bij aanvang kleed je je om, je neemt deel aan de misviering en stapt mee in de optocht.