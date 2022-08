Gezinsbond Kanegem viert einde vakantie met smoefeltocht

Fin de vacances. Zo heet de smoefeltocht die de Gezinsbond Kanegem organiseert op zondag 28 augustus. Het gaat om een wandeling met fotozoektocht doorheen het landelijke Kanegem. Tussendoor is er uiteraard tal van lekkers te proeven.

“Wij zijn heel verheugd dat de gekende smoefeltocht opnieuw kan plaatsvinden en dit na een bizarre coronaperiode”, vertelt Luc Vandenbroecke die voorzitter is bij de Gezinsbond. “De smoefeltocht gaat dit jaar door onder de naam ‘Fin de vacances’ en voor deze editie kozen wij voor een uitgebreide formule.”

“De smoefeltocht is een gezellige wandeltocht met zoektocht. De tocht is ongeveer acht kilometer lang. Starten kan in de parochiezaal langs de Sint-Bavostraat 2 in Kanegem tussen 9 en 10 uur.

Fotozoektocht

“Bij de start krijgen de deelnemers een volledig ontbijt aangeboden. Vervolgens staat er onderweg een volledig menu klaar met onder meer een aperitief, lekkers onderweg, een middagmaal en koffie en dessert. De smoefelaars worden voor een democratische prijs getrakteerd op overheerlijke gerechtjes.”

De wandeltocht is een landelijke tocht waaraan iedereen kan deelnemen. “De deelnemers wandelen elk op hun eigen tempo. Dit evenement is een voltreffer voor gezinnen. Onze doelstelling is om er een gezellige familiedag van te maken. De kinderen maar ook de volwassenen kunnen onderweg deelnemen aan de fotozoektocht die eenvoudig in elkaar steekt. De opdracht bestaat erin om foto’s te zoeken en dit op maat van het kind.”

Bezoek aan Mevrouwmolen

“Bij een van de tussenstops houden we halt bij de Mevrouwmolen of Vrouwenmolen. De korenwindmolen werd in de 17de eeuw gebouwd en is nog maalvaardig. De molen bevindt zich langs de Mevrouwmolenstraat in Kanegem. De deelnemers kunnen de molen gratis bezichtigen. Een unieke en leerzame tussenstop.”

“Deze gezinsactiviteit kadert in het programma rond Tielt Zomert. Op 8 oktober vindt onze interverenigingenquiz plaats en op 17 december krijgt ons kerstconcert een speciaal tintje”, besluit Luc tevreden.

Vooraf inschrijven

De organisatie vraagt om op voorhand in te schrijven en dit voor zondag 21 augustus. De deelnameprijs is 25 euro, kleuters en lagereschoolkinderen betalen 17 euro en kinderen jonger dan 2,5 jaar nemen gratis deel.

Meer info of inschrijven kan via gezinsbondkanegem@gmail.com of telefonisch bij Luc Vandenbroecke, 051 68 74 84.