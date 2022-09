Gezinsbond Gits houdt tweedehandsbeurs in Dominiek Savio

Op zaterdag 1 oktober organiseert gezinsbond Gits een tweedehandsbeurs. Je kan terecht bij Dominiek Savio in de sportzaal van het Kasteeldomein.

“Na een geslaagd gelegenheidscafé op Gits kermis staan er nog een aantal andere activiteiten op ons programma”, opent Eric Deruyter van gezinsbond Gits. “Op zaterdag 1 oktober organiseert de gezinsbond Gits in de sportzaal op het kasteeldomein van Dominiek Savio in de Koolskampstraat 24 in Gits een tweedehandsbeurs. Dit van 13.30 tot 16.30 uur.”

Tweede leven

“Veel babygerief, speelgoed en kinderkledij worden maar een korte periode gebruikt en zijn daardoor zeker niet versleten als je ze niet meer nodig hebt. Het is beter om deze spullen een tweede leven te geven. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee van zowel verkoper als koper. We stellen dan ook vast dat heel wat (groot)ouders bewust kiezen voor goedkoper tweedehandsmateriaal in goede staat.”

“Het gaat om een tafelverkoop met 44 tafels waar de ouders zelf hun goederen te koop aanbieden. Inkom is gratis. Er is ook een cafetaria voorzien met verkoop van pannenkoeken.” (RV)