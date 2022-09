Gezinsbond Gistel blikt terug op succesvol ‘wereldkampioenschap’ loopfietsen

De Gistelse Gezinsbond heeft het getroffen met het weer. Zaterdag namen zo’n dertig kinderen deel aan twee leuke fietsactiviteiten, waaronder het officieuze WK loopfietsen.

Remco Evenepoel en Wout Van Aert smeren hun kuiten in voor het wereldkampioenschap wielrennen in Australië, maar voor een meer ludiek mondiaal kampioenschap moest je zaterdag in Gistel zijn. Daar namen dertig kinderen tot en met 7 jaar deel aan enerzijds het WK loopfietsen en anderzijds een initiatie mountainbike.

“We blikken heel tevreden terug op het deelnemersaantal en de activiteit op zich”, glundert Gezinsbondvoorzitter Johan Vanbelleghem. “Daarnaast waren er meer dan honderd ouders en grootouders die kwamen supporteren. Nu, in alle eerlijkheid: dit was natuurlijk geen écht wereldkampioenschap loopfietsen, hé. We maakten er een toffe middag van en alle kinderen kregen dezelfde medaille”, knipoogt Johan.

Honderd jaar

“We hebben heel veel geluk gehad met het weer. Tot zaterdagochtend omstreeks 10 uur was het nog aan het regenen, daarna klaarde het op en kwam de zon piepen. Kortom: een geslaagde dag.”

Gezinsbond Gistel bestaat dit jaar honderd jaar. Op vrijdag 7 oktober om 20 uur kan je deelnemen aan het Puzzelkampioenschap in zaal Zomerloos. Vorm een ploeg van maximaal vier personen om de unieke Jommeke-puzzel van 500 stuks om ter snelst te leggen. Gezinnen, grootouders met kinderen, vriendengroepen: iedereen is welkom. “We hebben dertig puzzelsets ter beschikking en op vandaag tellen we al zo’n zeventien inschrijvingen.”

(TVA/ foto PM)