Gezin van Anniek organiseert kinderkampen in de tuin: “Kinderen kunnen alles op eigen tempo ontdekken”

Sinds enkele jaren hoor je ’s zomers het geluid van blije kinderen in de tuin van Anniek en Tom. Met vzw Pirouette organiseren ze kinderkampen waarbij respect, verdraagzaamheid en samenhorigheid centraal staan. “Het omgaan met elkaar staat bij ons centraal”, vertelt Anniek Mattheeuws.

Wanneer de kleuterbegeleidster ons ontmoet, is de verwelkoming met de vijftien kinderen die het kamp deze week volgen net achter de rug. Haar vier dochters begeleiden de kinderen bij activiteiten verspreid over de hele tuin. “We doen dit intussen al drie jaar”, steekt Anniek Mattheeuws van wal. “Ik heb zelf vier dochters en sta in het onderwijs, dus de passie voor kinderen is er altijd wel geweest”, lacht ze. “Vanuit de filosofie waarbij we onze kinderen laten opgroeien vanuit hun eigen passie en op hun eigen tempo, wilden we graag anderen de kans geven om hier een leuke tijd te beleven.”

Eerste pony

Terwijl enkele kinderen met de oudste dochter richting de paarden trekken, legt Anniek Mattheeuws uit vanwaar de naam Pirouette komt. “Eigenlijk verwijst dat naar de naam van onze eerste pony. We hebben intussen heel wat dieren en ook een aantal paarden. Een van hen moest weg bij de vorige eigenaars en niemand wilde het in huis nemen. Het dier werd een beetje opgegeven, maar toen konden wij het overnemen. Hier bloeide het paard weer helemaal open. Als we op een natuurlijke manier met hen omgaan, met respect en voldoende rust, zijn de dieren heel toegankelijk.”

We willen een beetje weg van de drukte van andere kampen

Gezinsproject

Respect voor elkaar, dieren en materiaal, dat is waar het om draait bij vzw Pirouette. Hoewel kinderen op maandag zichzelf soms camoufleren, evolueren ze naar het einde van de week richting heel verdraagzame kinderen. “Daarom besteden we veel aandacht aan omgang. Hier kunnen ze alles op eigen tempo ontdekken en echt kind zijn. Hoewel we hier veel activiteiten kunnen doen, willen sommige kinderen ook een hele week gewoon spelen. Dat kan perfect, we willen een beetje weg van de drukte van andere kampen”, gaat de initiatiefneemster verder.

Haar man Tom Maenhoudt werkt wat meer achter de schermen, maar is net als de vier dochters helemaal betrokken bij het project. “Het is een gezinsproject en mijn kinderen geven hier het beste van zichzelf om de kinderen een leuke week te bezorgen. Dat we als gezin een groep kinderen onbezorgd kunnen laten spelen en met elkaar kunnen leren omgaan, is heel erg fijn”, besluit Anniek Mattheeuws.