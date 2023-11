Gezellige Engelse kerstmarkt in OC In ‘t Riet

Op zondag 3 december wordt in OC In ‘t Riet in Zillebeke een Christmas Craft Fair georganiseerd, oftewel een originele Engelse kerstmarkt. Je kan er terecht van 10 tot 18 uur voor kerstcadeautjes, kinderactiviteiten, wafels, warme chocolademelk en soep. De kerstman zal aanwezig zijn tussen 14 en 16 uur en voor elk kind in kerstoutfit is er een verrassing voorzien. De opbrengst gaat integraal naar vzw De Loods in Loker. Op de foto zien we de organisatoren Wivine Desramaults, Philippe Gerard en Liz Millward. (foto EF)