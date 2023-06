Gezellige drukte tijdens braderie in Komen-Waasten

Een gezellige drukte, heel wat kraampjes, overvolle terrassen en een exclusieve nieuwigheid. Met de jaarlijkse braderie transformeerde het centrum van Komen-Waasten zich afgelopen weekend om tot een ware wandeloase.

Het is een traditie die met stip in heel wat agenda’s staat aangeduid: de braderie van Komen-Waasten! De centrumstraten worden volledig verkeersvrij gemaakt, waarbij koning auto moet wijken voor de duizenden wandelaars. Zowel de lokale handelaars als de rasechte marktkramers vinden gezwind hun weg naar de grensgemeente, waarbij het feestgedruis vaak tot in de late uurtjes blijft aanhouden.

Voor de editie 2023, onder impuls van een stralende zon en net geen tropische temperaturen, was het niet anders. Vooral in de voormiddag, bij temperaturen die heel wat dragelijker waren, konden de talrijke brocanteurs gouden zaken doen. In de namiddag klom het kwik gedwee richting 30 graden, waardoor de terrassen bomvol zaten.

Nieuw dit jaar was de expositie van ‘exclusive cars’, een collectie van meer dan 100 exclusieve wagens die op en rond de overdekte markt autoliefhebbers wisten aan te trekken. Van blitse sportwagens tot bolides met een indrukwekkende audioinstallatie. Allen waren ze van de partij, tot groot plezier van de gepassioneerden die er vooral hun fototoestellen overuren lieten kloppen.