Get Fit Waregem wint challenge tegen zusterclub uit Nazareth

Onlangs organiseerden Get Fit Waregem en Get Fit Nazareth een Fitness Challenge. Het opzet was om zoveel mogelijk rondjes van de befaamde ‘Milon Cirkel’ af te werken. De Waregemse afdeling in het Waregem Sportcenter aan de Bergstraat 41 won met een overweldigende voorsprong. “De opbrengst van de drankenverkoop gaat integraal naar Kom op tegen Kanker”

Get Fit Waregem werkte tijdens de challenge maar liefst 523 rondes af, 101 meer dan de collega’s uit Oost-Vlaanderen. “Er was een zeer grote opkomst in beide clubs en door de sportiviteit van de deelnemers werd het een onvergetelijk event”, vertellen Judith en Aaron van Get Fit. “We danken daarbij dan ook de gulle sponsors Bakkerij Ozkul, Bakkerij Wouter, De Nolf Bakery, Pauze, Aardbeien Van Overbeke, ‘t Croissanske, Groenten en fruit G, La Cucina di Romina, Bakkerij Bossu, De Witte Hoeve en Passiefruit. Zij zorgden voor de nodige positieve en gezonde energie. De winnaars in Waregem kregen een sporthanddoek en de opbrengst van de drankenverkoop gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. We konden de organisatie met een warm hart een cheque van 667 euro overhandigen.”

Fit en slank

De Milon Cirkel zorgt voor een complete training met spierkracht en conditie. De oefeningen van de zes grote spiergroepen bedragen telkens 1 minuut en worden afgewisseld met een cardiotraining van 4 minuten. De wisseltijd bedraagt 30 seconden. De training is zeer afwisselend en compleet.

“De oefeningen op de Milon Cirkel zijn revolutionair”, verduidelijkt Judith. “Ook bij de contrabeweging creëren we effect. Het is een ideale manier om fitter en slanker te worden in amper tweemaal 35 minuten per 10 dagen. De toestellen passen zich automatisch aan op lengte en gewicht en alle gegevens worden bijgehouden op een persoonlijke chipcard. Het op maat gemaakte trainingsschema kan ook tijdens het sporten worden aangepast. Zo wordt altijd op het juiste niveau gewerkt en is de kans op blessures veel kleiner. Onze leden sporten individueel en toch in groep, ieder op eigen ritme en niveau.”

Info: 056 44 84 94 – www.getfitclub.be