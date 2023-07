Geslaagde Smulmarkt en levend tafelvoetbaltornooi in Pollinkhove

De feestcommissie van Pollinkhove kan terugblikken op een geslaagde kermisweek. De Smulmarkt, de traditionele afsluiter van de festiviteiten, lokte opnieuw een pak volk naar het dorp. Ook de eerste editie van het levend tafelvoetbaltornooi was een succes.

De kermis in Pollinkhove zit erop. De vaste waarden op de kermisaffiche zoals het schietkraamtornooi en Fintele-kermis brachten opnieuw veel volk op de been. De feestcommissie van Pollinkhove pakte dit jaar ook uit met een splinternieuwe activiteit. Omdat het traditionele voetbaltornooi tussen de vier deelgemeenten niet kon doorgaan door de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld op het voetbalterrein in Reninge, moest de feestcommissie noodgedwongen uitkijken naar een alternatief. Zo kwamen ze op het idee om een levend tafelvoetbaltornooi te organiseren in het centrum van het Pollinkhove. “Er was veel leute en ambiance op het dorpsplein”, zegt Katrien Cailliau. “Twaalf ploegen van telkens vijf spelers schreven zich in. Iedere ploeg speelde minstens twee wedstrijden. Scheidsrechter van dienst was Steve Platevoet. De ploegen die de meeste punten behaalden, gingen door naar de volgende ronde. De feestcommissie dankt alle deelnemers die telkens alles uit de kast haalden om hun wedstrijd te winnen. Het was zo’n succes, dat we volgend jaar misschien opnieuw voor dit evenement kiezen in plaats van het traditionele voetbaltornooi.”

De eerste editie van het levend tafelvoetbaltoernooi werd gewonnen door Team Pollinkhove, voor FC Warre, Team Dries en De minder jonge Caillautjes. De winnende ploeg bestond uit Arne Platteeuw, Bart Laseure, Dries Blieck, Stijn Decroos en Joachim Vanheule. (foto gf)

Team Pollinkhove dat bestond uit Arne Platteeuw, Bart Laseure, Dries Blieck, Stijn Decroos en Joachim Vanheule won de eerste editie van het levend tafelvoetbaltornooi. De tweede plaats was voor FC Warre met Warre, Robbe, Laurens, Arthur, Ignace Wallyn en Marie-Lou Platevoet. Het brons ging naar Team Dries dat werd gevormd door Dries Luyssen, Bart Declerck, Klaas Blieck, Dieter Blieck en Kurt Masschelein. De winnaars kregen een pakket koekjes als beloning voor hun inspanningen.

Smulmarkt

De Smulmarkt was ook opnieuw een voltreffer. “We kunnen terugblikken op een heel geslaagde editie met veel volk, veel ambiance en veel lekkers”, zegt Katrien Cailliau. “De weergoden leken ons goedgezind. We zijn alle standhouders heel dankbaar voor hun talrijke aanwezigheid. Zonder hen zou er geen Smulmarkt zijn. Veel standen waren wat betreft het eten blijkbaar vlug uitverkocht, wat bewijst dat er een massa volk op de been was. We zijn heel blij dat er een goede samenwerking is met het gemeentebestuur en vooral met de technische dienst van de gemeente om alles vlot te laten verlopen. Een dikke pluim voor al wie op één of andere manier aan deze happening heeft meegewerkt.” (KVCL)