Genieten van drankje tussen 700 struisvogels? Het kan vanaf 1 juli bij Bar Volaré: “Hopen hier jaarlijkse traditie van te maken”

Op zoek naar een originele zomerbar? Dan moet je vanaf 1 juli bij Schobbejaks Hoogte in Aarsele zijn. Op het erf van een van de grootste struisvogelkwekerijen van West-Europa openen Guus Neirinck (33) en z’n vriendin Yasmine Mercier (31) namelijk ‘Bar Volaré’, een zomerbar die helemaal in het teken van struisvogels staat. En dat thema wordt ook doorgetrokken in de kaart. Zo kan je er genieten van een ‘struis’ tapasplankje met struisvogelkroketjes of van een Ostrichijo-cocktail. Terwijl je de vogels ziet lopen in de wei.

Op de cocktailkaart van Bar Volaré ga je geen Gin Fizz of Mojito vinden, maar wel een Gin ‘Feathers’ en een ‘Ostrichijo’’. Evenmin zal je er een meter bier kunnen bestellen, maar wel een ‘nekske’ bier. Er is zelfs Zuid-Afrikaanse struisvogelwijn en Nederlands struisvogelbier, al zitten in die dranken voor alle duidelijkheid geen struisvogels verwerkt. Wel staat er een struisvogel op het etiket.

Bij de snacks en de tapas is dat anders. Zo zijn de cake, de advocaat en de pannenkoeken gemaakt van struisvogeleieren, terwijl je ook struisvogelkroketjes, struisvogelham, struisvogelquiche en mini-struisvogelhamburgertjes kunt krijgen.

Stukje Afrikaanse savanne in Aarsele

Het idee voor de unieke zomerbar ontstond in oktober vorig jaar. Toen deed Schobbejaks’ Hoogte, die met zowat 700 vogels een van de grootste struisvogelboerderijen van West-Europa is, mee aan Open Bedrijvendag. Liefst 8.000 (!) bezoekers kwamen toen langs. “De gasten konden er na de rondleiding hun bezoek afsluiten met een drankje en een kroketje met struisvogelvlees”, vertelt Guus. “Het terras zat voortdurend vol. We hadden 8.000 struisvogelkroketjes laten maken en die waren allemaal weg. Toen is eigenlijk het idee ontstaan voor de zomerbar, weliswaar zonder dat we het bedrijf daarbij zelf zouden open stellen.”

“Je kan hier over de Aarseelse velden de zon zien ondergaan tussen de vogels”

Guus en zijn vriendin Yasmine wonen sinds kort op de boerderij en zijn van plan om op termijn het bedrijf over te nemen van de ouders van Guus. “We kregen groen licht van en gaven onze plannen de voorbije maanden vorm”, gaat Yasmine verder. “De bar is nog in opbouw, maar aan de westelijke kant van het erf, pal tussen twee struisvogelweides in, staat nu een ruime stretchtent. Alles samen zal er plaats zijn voor zo’n 150 man.”

“De locatie is bewust gekozen, want hier heb je het beste zicht. Van hieruit kan je over de Aarseelse velden de zon zien ondergaan tussen de vogels. Guus en ik zitten hier ’s avonds vaak en dit zicht wilden we delen met de wereld. Het is bijna een stukje Afrikaanse savanne, maar dan in Aarsele. Bijkomend voordeel is dat de meeste struisvogels van nature erg nieuwsgierig zijn. Als hier mensen zitten, zullen ze vanzelf dichterbij komen.”

Jaarlijkse traditie

Bar Volaré is vanaf 1 juli elke vrijdag, zaterdag en zondag open, de hele zomer lang. Op vrijdag en zaterdag is de bar open van 16 tot 1 uur, op zondag van 14 tot 21 uur. “Met die openingsuren mikken we bewust op een heel brede doelgroep”, aldus nog Guus. “We hopen hier een jaarlijkse traditie van te kunnen maken. Het valt nu wat moeilijk in te schatten wat het zal geven bij deze eerste keer, maar we verwachten in elk geval een heel divers publiek. Overdag zullen het waarschijnlijk vooral gezinnen en een iets ouder publiek zijn, maar ’s avonds verwachten we ook heel wat jonge mensen.”

“Met het oog op bezoekers werd een van de weides op het domein van Schobbejaks Hoogte omgevormd tot parking, terwijl de kwekerij ook langs de achterkant te bereiken is met de fiets. Er is een ruime fietsenstalling voorzien.” (SV)

Je kan Bar Volaré volgen via Instagram en barvolare.be.