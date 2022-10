Geen rolschaatspiste met Kerst in Ieper, wel uitbreiding Huis van de Kerstman

Op de gemeenteraad van Ieper vroeg Peter De Groote (CD&V) wat de plannen zijn voor de kerstperiode. Eerder al besliste het Centrummanagement om de ijspiste te schrappen omwille van de hoge energieprijzen, maar een alternatief vinden in volgens schepen Diego Desmadryl niet evident.

“Na een prachtige zomer met heel wat activiteiten waar iedereen intens kon van genieten gaan we nu richting een lange moeilijke koude winter…”, stak Peter De Groote (CD&V) van wal. “Een winter die we kunnen breken door een gezellige kerstsfeer te creëren in onze stad en in onze deelgemeenten. Het is onze plicht om van deze tijd een gezellig gebeuren te maken, maar dit jaar op een nog meer duurzame manier in tijden van niet-betaalbare energiekosten.”

Meest gezellige tijd van het jaar

De Groote vindt dat de verantwoordelijkheid daarvoor niet alleen in de schoenen van het Centrummanagement mag geschoven worden. “We moeten met z’n allen meedenken over hoe we ook dit jaar van Kerst de meest gezellige tijd van het jaar maken. Daarom deze interpellatie want we zijn begin oktober en in termen van organisatie van het eindejaarsgebeuren slaat de klok ondertussen 12 uur”, vervolgde De Groote, die specifiek vroeg wat de plannen zijn met de kerstverlichting en welke alternatieven er al zijn voor de ijspiste.”

Kerstverlichting korter branden

Schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper) antwoordde dat de kerstverlichting quasi identiek zijn zijn aan voorgaande jaren. “Onze stad werd telkens zeer mooi aangekleed en ook dit jaar zal dit het geval zijn. Het enige wat zal veranderen zijn de uren dat de kerstverlichting zal branden. In de week zullen we die pas aansteken om 16 uur en terug doven om 22 uur en in het weekend zal ze branden van 14 uur tot 23 uur.” De vorige jaren bleef de kerstverlichting 24 uur op 24 branden.

Huis van de Kerstman

Over een alternatief voor de ijspiste had de schepen geen goed nieuws. “Voor onze stad is dat quasi onhaalbaar, zeker financieel. Er werden alternatieven onderzocht, zoals een rolschaatspiste maar dit is helaas echt niet haalbaar. We zullen wel meer inzetten rond de beleving van het Huis van de Kerstman, waar we opnieuw kerstchalets zullen aanbieden waar mensen gezellig kunnen samenkomen.”

Kerstchalets

Peter De Groote vroeg nog of het geen optie is om dit jaar enkele chalets aan te kopen. “Momenteel is het bijna goedkoper om die aan te kopen dan te huren en ze kunnen nog gebruikt worden voor andere doeleinden”, aldus de ex-voorzitter van het Centrummanagement.

Volgens de schepen lijkt het momenteel echter ook niet haalbaar om zo’n te organiseren. Naast de aankoop hebben we ook nog de vraagstelling wie deze zal opslaan en afbreken, en zeker ook waar te stockeren. Bovendien twijfelen we over de kwaliteit van die goedkope chalets. Momenteel zullen we dus geen chalets aankopen met de stad”, besloot schepen Diego Desmadryl. (TOGH)