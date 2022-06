Geen rolschaatspiste in Harelbeke deze zomer

De voorziene rolschaatspiste die nu normaal op het Marktplein in Harelbeke zou staan komt er niet. De reden? Een beschadigde tent en vloer.

“We wachten op nieuw materiaal van de leverancier. De schade kan dus niet zo snel hersteld worden”, zegt Lorens Van den Heuvel, eigenaar van de mobiele schaatspiste. De piste zou er een maand lang staan inclusief bar en gelegenheid tot huren van rolschaatsen.

“Het was een alternatief voor de ijspiste de voorbije winter. Dat viel toen in het water omdat we geen kandidaat-uitbaters vonden”, aldus schepen van Evenementen Dominique Windels (Vooruit), die op de hoogte werd gebracht. “Misschien lukt het om de piste in de herfstvakantie of met kerst naar Harelbeke te halen.”

In juli en augustus komt er een speelpleintje op het grasplein aan de kerk, pal aan het Marktplein.