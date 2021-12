Geen kerststallenexpo door corona, tocht door Voormezele moet alternatief bieden voor lange traditie

Vorig jaar kon de traditionele kerstallententoonstelling in de Onze-Lieve-Vrouwekerk niet plaatsvinden. Dit jaar is corona opnieuw spelbreker. “Alles was klaar om de tentoonstelling op te zetten, maar door corona hebben we opnieuw een alternatief moeten zoeken”, vertelt Wilfried Desodt.

“Na het uitstel door corona vorig jaar, moeten we dit jaar teruggrijpen naar een al dan niet begeleide tocht door het dorp waar heel wat kerststallen uit mijn collectie zullen staan. Eigenlijk jammer want de kerk is pas geverfd. De 25ste editie van de kerststallententoonstelling zou een uniek gebeuren in de traditie geweest zijn”, vertelt Wilfried Desodt (92). “Maar we blijven positief. Volgend jaar kunnen we misschien opnieuw uitpakken met een traditionele tentoonstelling in de parochiekerk.”

Unieke verzameling

Een gesprek over de kerstallententoonstelling gaat bijna steeds terug tot de beginjaren. “Zowat 35 jaar geleden vroeg de toenmalige pastoor, E.H. Verstraete, om een tentoonstelling met kerststalletjes op te zetten. Ik verzamelde er een 75-tal, vooral van mensen uit Voormezele zelf. Heel wat jaren later heb ik al meer dan 500 kribbetjes. Tot in 2000 organiseerde ik, met de hulp van een werkgroep, jaarlijks een tentoonstelling van kerststalletjes in de kerk van Voormezele. Nadien gebeurde dit om de twee jaar. Het was een beetje te zwaar geworden.”

Het grootste deel van de kerststallen in de kerk zijn in het bezit van Wilfried. Gekocht, gekregen of op vraag gemaakt. Op allerlei manieren heeft Wilfried zijn stalletjes gevonden. “Je zou ervan opkijken hoeveel stalletjes ik gewoon op de rommelmarkt op de kop heb getikt. Echte pareltjes, die ik met plezier aan mijn collectie toevoegde.”

Als kennissen naar een exotisch land reizen, vraagt hij ook nog steevast of ze een kerststal willen meebrengen. Zo breidde hij zijn verzameling uit, tot meer dan 500 exemplaren vandaag. “Als ik er niet meer ben, gaat de hele verzameling naar mijn dochter Nele. Zij zal mijn werk verderzetten. Toch ben ik nu nog niet van plan om het op te geven”, zegt Wilfried.

Kerstboodschap

Wilfried wil niet alleen mooie en unieke stallen tonen aan de mensen, hij wil ook een boodschap uitdragen: “Ik hoop dat de kerststalletjes de bezoekers, al is het maar voor heel even, doen nadenken. Over vrede, verdraagzaamheid en liefde, de echte boodschap van Kerstmis. Ik gun iedereen een kerstavond met kalkoen en lekkere wijn, maar laten we toch ook de diepere zin niet vergeten. De kerststalletjes zijn als het ware een wapen tegen de toenemende oppervlakkigheid in onze wereld”, aldus Wilfried.

“Wie de rondgang in het dorp meemaakt, zal de echte gedachte achter Kerstmis wel snappen. Mensen die komen wandelen in en aan de rand van ons dorp kunnen op zoek gaan naar kerststallen in voortuintjes of aan vensterramen. We organiseren doelbewust geen bewegwijzerde wandeling, om geen volkstoeloop te creëren.”

(EG)