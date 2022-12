Geen ijs- maar rolschaatsen tijdens Winters Nieuwpoort: Drie weken warm winterplezier

Met Winters Nieuwpoort zorgt Stad Nieuwpoort van vrijdag 16 december tot en met zondag 8 januari voor onvervalst winterplezier. Blikvangers zijn het Winter Tree House in de Stadshalle, de uitdagende Winter Slide in Nieuwpoort-Bad en het gloednieuwe rolschaatspad op het Marktplein. Verder worden ook een eindejaarsactie en een kerstversieringwedstrijd voor Nieuwpoortse ondernemers georganiseerd.

Winters Nieuwpoort bundelt alle animatie die Stad Nieuwpoort de komende kerstperiode in petto heeft. Het evenement wordt officieel op gang getrapt op vrijdag 16 december met de opening van de Winter Chalet Chez Babette in Nieuwpoort-Bad. Op zaterdag 17 december opent Winter Village op het Marktplein in aanwezigheid van de Kerstman.

Daarna is het drie weken genieten dankzij het uitgebreide activiteitenprogramma. Er is voor elk wat wils, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke: “Zoals vanouds zorgt de Stad met ‘Winters Nieuwpoort’ voor een sfeervolle overgang van oud naar nieuw. Drie weken lang brengen we extra plezier en gezelligheid in Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad. Van een pittoresk winterdorp in de historische binnenstad tot dat echte wintersportgevoel aan zee, we hebben voor iedereen wat. Jong, oud en iedereen daartussen zal in Nieuwpoort een onvergetelijk eindejaar beleven.”

Het Marktplein in Nieuwpoort-Stad verandert in een prachtig winterdorp: Winter Village. Absolute blikvanger is het gloednieuwe rolschaatspad. In huidige tijden is dit een energiezuinig én leuk alternatief voor de gebruikelijke ijspiste.

De Kerstman richt in de Stadshalle vijf dagen lang zijn salon in

Verder vind je op Winter Village ook een mini-kerstcarrousel en vier chalets rondom een groot winterterras die typische winterse drankjes en heerlijke snacks serveren. Op het Winter Ambiance Podium laten bekende en minder bekende artiesten je meezingen met de beste hits van vroeger en nu.

De Stadshalle wordt een feeëriek Winter Tree House, stijlvol aangekleed met de mooiste versieringen van decoratiebedrijf Goodwill. Je geniet er van de fijnste gebakjes en hartverwarmende aperitieven. De enige echte Kerstman richt in de Stadshalle ook vijf dagen lang zijn salon in. Hij ontvangt je er met open armen voor een hartelijke babbel en een fotomoment. Voor de kleinsten pakt de Stad in het Winter Tree House uit met een programma op maat.

Winterplezier aan zee

In Nieuwpoort-Bad staat winters avontuur centraal. Je waant je er echt in de Alpen-aan-Zee! Naast de Sint-Bernarduskerk staat een grote schuif-af: de Winter Slide. Met zicht op zee glij je vlotjes naar beneden. Op de hoek van de Lombardsijdestraat en Dienstweg Havengeul kun je terecht in de Winter Chalet Chez Babette. Ook de authentieke paardencarrousel komt hier te staan.

Tot slot worden de straten aangekleed met fonkelende lichtjes en prachtige decoraties. Wie zin heeft om alle kerstdecoraties te bewonderen, kan de Winter Wandeling van 9,75 kilometer volgen. (PG)

Het volledige programma van Winters Nieuwpoort op www.wintersnieuwpoort.be. Alle Winters Nieuwpoort-activiteiten vind je ook in het speciaal Beleef Nieuwpoort-pocket. Dit boekje is vanaf vrijdag 2 december verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme.