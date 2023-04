Geen grote evenementen meer in ‘brandonveilig’ Muster in Heule

Het is niet langer mogelijk om grote evenementen te organiseren in Muster, de oude staalfabriek in de Stijn Streuvelslaan. Dat heeft De Krant van West-Vlaanderen vernomen bij de brandweer en burgemeester Ruth Vandenberghe. Stad Kortrijk heeft alle recente aanvragen afgewezen omwille van de brandveiligheid.

Muster zal in de toekomst allicht niet meer beschikbaar zijn voor evenementen. “De veiligheid van de feestvierders valt niet te waarborgen en de brandveiligheid laat te wensen over”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. Zo zouden er geen vrije nooduitgangen zijn en zou de brandinstallatie niet meer van de juiste standaarden zijn.

Veel gevolgen

De beslissing van stad en brandweer heeft gevolgen voor verschillende Heulse evenementen. Muster was nog een van de laatst overgebleven grote feestlocaties in Heule. Zeker voor fuiven zijn organisatoren nu quasi verplicht om uit te wijken richting OC De Vonke of de kleinere private feestzaaltjes. Eerder liet Confrerie De Griffioen zich al ontbinden omdat ze er haar fuif ‘De 1000’ tijdens de Tinekesfeesten niet meer kan organiseren. Ook Café Mangé, het foodtruckfestival van de Tinekesfeesten, zag zich gedwongen om met zijn evenement te verhuizen richting het Park van Heule. Die beslissing werd vorige week nog gecommuniceerd. Hoewel het nog niet gezegd is, lijkt het ook einde verhaal voor ‘Heule Duivelt’ in Muster.

“Een jammere zaak, maar de bal ligt volledig in het kamp van de eigenaar. Hiertegen kunnen wij als stad weinig doen”, zegt burgemeester Vandenberghe.

Voor kleinschalige evenementen zoals de wekelijkse Lokaalmarkt en voor de ondernemers die er hun kantoor hebben verandert er niks. Zij kunnen voorlopig hun ding blijven doen in de oude staalfabriek. (Jules Fremaut)