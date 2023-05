Geen extra maatregelen deze zomer in West-Vlaamse provinciedomeinen

West-Vlaanderen zal het voorbeeld van onder meer Oost-Vlaanderen niet volgen: er komen geen bijkomende of strengere maatregelen in onze provinciedomeinen om de rust deze zomer te garanderen. De reden? “Bij ons is dat echt gewoon niet nodig”, aldus gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

Tijdens de provincieraad haalden raadsleden Jo Vansteenkiste (Vlaams Belang) en Martine Vanryckeghem (Open VLD) aan dat verschillende provincies de zomer ingaan met tal van maatregelen waaraan de bezoekers van hun provinciale domeinen rekening mee moeten houden. Het gaat over onder meer identiteitscontroles aan de ingang, strengere kledingvoorschriften, extra security en zelfs het invoeren van een betalend toegangsticket. Dit alles om amokmakers te weren en de vrede te bewaren. De vraag werd gesteld of West-Vlaanderen ook moet nadenken over dergelijke maatregelen.

Geen grootschalig recreatiedomein

Gedeputeerde voor Natuur Jurgen Vanlerberghe kon hier kort op antwoorden. “Nee, bij ons is daar gewoon echt geen noodzaak toe. We hebben slechts één provinciedomein waar kan gezwommen worden, De Gavers in Harelbeke. Daar trekken we de capaciteit voor de ligweide en het afgebakende zwemgebied deze zomer op tot 700 personen. Dat is ruim voldoende om aan de vraag van de bezoekers te voldoen”, legt hij uit.

“Er is wel eens een discussie omdat iemand te luid snurkt op de ligweide, maar van vechtpartijen hebben we geen last”

“Je kan dat niet vergelijken met een echt recreatiedomein zoals De Blaarmeersen in Gent. We hebben in De Gavers zelden tot nooit last van amokmakers of vechtpartijen. Er is wel eens een discussie omdat iemand te luid snurkt op de ligweide, maar daar blijft het doorgaans bij. We hebben een contract met een privaat beveiligingsbedrijf waardoor er altijd twee mensen aanwezig zijn om alles in goeie banen te leiden en redders zijn er ook voldoende. Ik zie geen enkele reden om ons nog meer te bemoeien met extra regeltjes of voorschriften.”