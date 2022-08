Geen botsauto’s op de kermis in Nieuwkerke

De kermisweek in Nieuwkerke startte in mineur. Voor het eerst sedert vele jaren staan er geen botsauto’s op het marktplein. Het zou gaan over een misverstand bij de boeking van de kermiskramen.

Het feestcomité van Nieuwkerke probeert nu de grote leegte op de markt op te vullen met een springkasteel. “We werden niet op de hoogte gebracht en hebben dus pas last minute kunnen uitkijken naar een alternatief,” aldus Dries Delaplace.

Het is de gemeente Heuvelland die de contracten afsluit met de marktkramers. “Alles is correct verlopen alleen heeft de uitbater van de botsauto’s een verkeerde datum genoteerd,” laat burgemeester Wieland De Meyer weten. Ondanks de afwezigheid van de botsauto’s is er met de kindermolen, het schietkraam, het lunapark en het bollo-smitto-kraam genoeg om zich op de kermis te amuseren. En te smullen van de oliebollen. (MD)