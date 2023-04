Gebuurtekring Uitkerke pakt op 3 en 4 juni uit met ‘Uitopia’

Tijdens het weekend van 3 en 4 juni pakt handelsgebuurtekring Uitkerke uit met een gloednieuw evenement: ‘Uitopia’ focust op natuur, milieu en duurzaamheid.

Uitopia is een evenement van de Handelsgebuurtekring Uitkerke met medewerking van het stadsbestuur. Een eerste aanzet is het project ‘Voiture contre Nature’: in het groen rond de Sint-Amanduskerk toverde de Brugse street art-kunstenaar Wietse nu al zeven autowrakken om tot bloeiende kunstwerken, elk in een ander kleurrijk thema. De wagens werden door medewerkers van de groendienst bekleed met bloemen en planten.

“De wrakken zullen langzaamaan verder aftakelen, om uiteindelijk volledig op te gaan in het groen. De boodschap die op die manier wordt meegegeven, is dat de natuur uiteindelijk alles overwint, al moeten we ons natuurlijk wel blijven inspannen om zwerfvuil tot een minimum te beperken. Dit project doet ons hierover nadenken”, zegt voorzitter Raf Hollevoet. Tijdens het weekend van 3 en 4 juni pakt de buurtkring uit met een goedgevuld programma op verschillende locaties: zo zal je in het Tiendehof een spelletje ‘boerengolf’ kunnen spelen, kan je straatkunstenaars live aan het werk zien en worden er ritjes aangeboden met een oldtimer, elektrische auto, huifkar of koets.

In de bedrijventerreinen De Riethoek en Tintersweghe gooien verschillende bedrijven de deuren open voor het publiek, in de Kringwinkel kan je op zaterdag van 14 tot 17 uur met je kapotte spulletjes terecht in het Repair Café. “In Park De Craene pakken we op zaterdag uit met ‘de langste tafel’ waar iedereen kan aanschuiven voor een lekkere visschotel. We hopen dat hier veel volk op afkomt”, besluit Hollevoet.