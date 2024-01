Gastronomische hopscheutenwandeling bij hopbedrijf Humulus

Noteer alvast in je agenda dat er op zaterdag 24 februari vanaf 9.30 uur een gastronomische hopscheutenwandeling wordt georganiseerd bij hopbedrijf Humulus, familie Lemahieu. Het gaat om een dagarrangement en kost 75 euro.

“Het vroege voorjaar is traditioneel het uitgelezen moment om te proeven van de fijne smaak van hopscheuten. Dit dagarrangement staat volledig in het teken van deze delicatesse in al zijn facetten”, klinkt het bij de dienst toerisme Vleteren.

Het programma ziet er als volgt uit: ontvangst om 9.30 uur met een kopje koffie en een koekje en kennismaking met de hopscheutenteelt in de serres. “Met de versgeplukte hopscheuten worden enkele hapjes en een hoofdgerecht bereid en geserveerd. De scheuten worden vergezeld door een aantal streekproducten en passende streekbieren. Alle recepten krijg je mee naar huis. Daarna is er een wandeling in de omgeving van de Sint-Sixtusabdij onder de deskundige begeleiding van gids Stefaan.”

Humulus

Het dagarrangement vindt plaats op het hopbedrijf Humulus van de familie Lemahieu, Kallestraat 33 in Westvleteren. Deelnemen kost 75 euro per persoon. Inschrijven is mogelijk tot en met 16 februari en kan via de gemeentewebsite.

Info: toerisme@vleteren.be of 057 40 93 23, www.vleteren.be.