Garageverkoop in en om de Gitsstraat

Op zondag 28 mei vindt weer een garageverkoop plaats in de Gitsstraat, de Hertog van Arenbergstraat en de Beckhofstraat. Het initiatief start om 8 uur en eindigt om 17 uur.

Er worden spulletjes aan de man gebracht in de garages van de bewoners en aan kraampjes van standhouders. Ideaal om mooie en/of praktische dingen tegen een zacht prijsje mee te nemen of er gewoon een leuke zondagse uitstap van te maken. Parkeren kan en mag op de parking van het nabije grootwarenhuis Colruyt aan de Kortemarkstraat. De organisatie gebeurt door de leefgroep Gitsstraat van Tordale, waarvan een delegatie en enkele begeleiders op de foto. Aangezien de garages uiteraard overdekt zijn, is de slogan van de verkoop een vlag die de lading dekt: ‘de rommelmarkt die altijd plaatsheeft’. De garageverkoop is voor de Tordale-cliënten uit de Gitsstraat een van de hoogtepunten van het jaar. Er zal in de straat ook een tentje met drankjes en hapjes opgesteld staan.