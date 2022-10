Gallo-Romeins weekend in Wervik kent goede start

De vijftiende editie van het Gallo-Romeins Weekend op het recreatie-eiland De Balokken in Wervik werd zaterdag onder meer dankzij het mooi weer een meevaller. “De weergoden zijn ons gunstig gezind”, aldus voorzitter Yannick Morisse van de vzw Gallo-Romeins Weekend. “Beter kan niet.” Wie zaterdag kwam, mag vandaag zondag gratis binnen.

De organisatoren mogen alvast van groot geluk spreken want vrijdagnacht regende het pijpenstelen en viel er twaalf liter per vierkante meter. Er was ook flink wat wind. “Een redelijk grote tent stortte in”, zegt Yannick. “De security kwam ons verwittigen in de trekkershutten waar we overnachtten. In de gietende regen haalden we alle spullen van onder die tent weg. Zaterdagmorgen kwamen leden van Chiro Speratoker hun tent weer opzetten.”

Rivierpatrouilleboot

De vzw Gallo-Romeins Weekend kan rekenen op zo’n 75 medewerkers. “Met dat aantal is het net doenbaar”, zegt de voorzitter. Drie jaar geleden verhuisden de organisatoren van het stadsdomein Oosthove naar het recreatie-eiland De Balokken langs de Leie. “In vergelijking met de vorige keer is alles ruimer verspreid”, aldus de voorzitter. “De vorige keer was het voor ons moeilijk inschatten en wisten we niet goed hoe we de indeling best deden. De vorige keer waren er 175 reenacters, nu zijn er veertig meer.”

Zaterdag waren er alvast een paar duizend bezoekers. Waaronder een flink pak studenten. “In totaal zijn er 720 van scholen uit heel het land”, zegt penningmeester Dieter Staessens. “Van Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen en in de buurt van Genk. In vergelijking met de vorige keer zijn er iets minder studenten maar we hebben scholen die hier voor de eerste keer zijn.”

De grote blikvanger was de F.A.N, een exacte replica van een Romeinse rivierpatrouilleboot. Gemaakt door een vzw met nauwe banden met de Friedrich-Alexander Universiteit in Erlangen-Neurenberg. Zaterdag werd zeven keer gevaren. “Meer dan zestig procent van de tickets waren verkocht”, zegt de voorzitter. “De Duitsers zijn onder de indruk van ons evenement.”

Gallo-Romeinse koek

Ook de lokale handel speelde in op het evenement. In retroherberg In den Grooten Moriaen naast het Nationaal Tabaksmuseum was Barbar in september het bier van de maand en is alles van het blond bier uit Quenast uitverkocht. Bakkerij Klaas uit de Molenstraat verkoopt alleen dit weekend de Gallo-Romeinse koek, met witte chocoladecrème en een extract van bosbessenthee. Bakkerij Beyls in de Menenstraat in Geluwe verkoopt dit weekend Gallo Romeins met een grote kruidenmix.

De organisatoren zijn ook alle sponsors dankbaar. “Het zijn er een veertigtal”, zegt Yannick Morisse. “We hebben een paar grote sponsors maar ook heel veel kleine uit sympathie.”

Het Gallo-Romeins Weekend is voortaan weer tweejaarlijks. “En we willen nog groter worden”, zegt Yannick Morisse. “We hebben grote ambities.” (EDBW)