Futuristische lasershooting opent deuren in Houthem

Neonlichten, verlaten auto’s en een klein dorp waar geen levend wezen meer te bespeuren is. Neen, u bent niet terechtgekomen in één of andere oorlogszone maar in hartje Houthem. Daar opende zopas Apocalypse de deuren. Een futuristische lasershooting voor de volledige familie.

Bambooo, een gevestigde waarde in de wereld van ontspanning voor jong en oud, trekt met hun nieuwste attractie alle registers open. Een gloednieuwe ruimte, goed voor meer dan 600 vierkante meter verdieping inclusief, werd er ingericht als een apocalyptisch slagveld. Maximaal 30 spelers kunnen er worden uitgerust met een high-tech pak, compleet met laserpistool. “Het is een idee dat is beginnen rijpen tijdens de coronacrisis”, lacht Maxence Vanderstichelen (36). Als zaakvoerder ging de man, samen met zijn vennoot, op zoek naar nieuwe en vooral hippe activiteiten. “We hadden tijd natuurlijk want net zoals de rest van het land moest ook onze zaak op slot. Geen bezoekers dus voor ons trampolinepark, ons indoor speelplein of onze bar. Het was een verplichte pauze die ons in staat stelde na te denken over de toekomst.”

Die toekomst vonden ze aan de andere kant van de oceaan, in de Verenigde Staten. “We hadden al een paar keer een lasershooting kunnen proberen, een levensecht spel waar mensen met laserpistolen op elkaar kunnen schieten. Hier in de regio waren er niet echt opties, je moest ze of ver van huis gaan zoeken of over de grens. Een Amerikaanse fabrikant van dergelijke systemen contacteerde ons en na verschillende vergaderingen was het voor ons een uitgemaakte zaak: Houthem zou een lasershooting krijgen.”

Meest moderne apparatuur

De ondernemers kozen meteen voor het betere werk en openden het grootste centrum van zijn soort in de regio. “Een verdieping, een verlaten bank, een postkantoor, verschillende vallen en zelfs een echte bus. Het is allemaal terug te vinden in onze nieuwe Apocalypse ruimte. Met aangepaste muziek, specifiek gekozen verlichting en een gedetailleerd decor wordt iedereen in enkele seconden door het spel opgezogen. De vesten die de deelnemers aantrekken hebben verschillende raakpunten en het geweer dat wordt gebruikt is het meest moderne op de markt. Spelers kunnen er zelfs een selfie mee nemen, een selfie die wordt gebruikt om de score bij te houden.”

Het spel is intensief, razendsnel en hyper modern. Toch is het een activiteit die door het ganse gezin kan worden gespeeld. “De enige beperking die we opleggen is dat alle deelnemers minstens 8 jaar oud moeten zijn”, verduidelijkt Maxence. “Dan spreken we vooral over het laservest dat ze moeten kunnen aantrekken. De allerkleinsten kunnen dat helaas niet waardoor we toch wat streng moeten zijn. Voor de rest is het een spel dat door iedereen kan worden gespeeld. Gezinnen, vriendengroepen of zelfs bedrijfsuitjes? Waar anders kun je je baas neerknallen zonder je er schuldig over te voelen?”

De Apocalypse lasershooting opent de deuren vanaf zaterdag 25 maart. Meer info is terug te vinden op de website, waar men meteen ook kan gaan reserveren op https://bambooo.be/.