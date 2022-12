Fuifbuddy’s krijgen hun attest

Onlangs kregen 10 jongeren hun attest van fuifbuddy. Zij werden opgeleid om te waken over de veiligheid bij fuiven.

Enkele zaterdagen in oktober werden ze geïnformeerd over de verschillende aspecten van veiligheid op fuiven in en rond de zaal. Zo waren er lessen over brandpreventie, EHBO, zelfverdediging, conflicthantering… Wie de cursus wil volgen, moet minstens 18 jaar zijn en een blanco strafblad bezitten. Na het volgen van alle sessies ontvangt de vrijwilliger een door het gemeentebestuur uitgereikt attest dat twee jaar geldig is. Op de uitreiking waren jammer genoeg maar twee buddy’s aanwezig. (GJZ/foto GJZ)