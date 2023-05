Frontwind organiseert fietshappening op zondag 28 mei

Frontwind, de vereniging die een front vormt tegen windturbines, organiseert op zondag 28 mei een fietstocht onder het motto ‘Pakt ne kjee joene vélo en eet een mondje mee’. De vereniging organiseert de fietshappening om financiële middelen bijeen te krijgen, zodat ze verder kunnen procederen tegen de mogelijke komst van windturbines.

“Frontwind werd opgericht toen in Passendale een aanvraag werd ingediend om windturbines te bouwen. Wij vormden een burgercomité met als naam Frontwind Frezenberg. Wij hebben ook een Facebookpagina waar informatie wordt gedeeld”, legt Mario Ghekiere uit. “Er was verzet tegen de komst van turbines op de Frezenberg wegens gezondheidsrisico’s, de slagschaduw en de geluidsoverlast, maar voor ons komt daar nog een doorslaggevend bezwaar bij: de schoonheid van ons unieke open historische landschap wordt namelijk vernietigd. We zijn niet tegen hernieuwbare energie, maar plaats windmolens waar er ruimte voor is.”

Samenhorigheid

Voor de turbine op de Frezenberg werd een vergunning uitgereikt door de provincie. Er werd in beroep gegaan bij de minister die de beslissing van de provincie tenietdeed. Daartegen ging Elico in beroep en de zaak wordt over anderhalve maand behandeld. “Halen ze geen gelijk dan komt de turbine er niet. En anders wordt het proces verder gevoerd. Wij moeten hopen op de nuchtere kijk van de minister”, aldus Mario. “We zijn met de verschillende partners op het kabinet van minister Demir onze bezwaren gaan voorleggen en de stad Ieper heeft zelfs een alternatief plan voorgelegd. We hopen dat onze eigen gemeente ook een dergelijk plan aan het ontwikkelen is.”

“Wij organiseren een fietshappening om wat financiële middelen bijeen te krijgen, want procederen kost geld. Maar ook om het samenhorigheidsgevoel bij onze bewoners aan te wakkeren”, gaat Mario voort. “Het parcours dat we uitstippelden, loopt langs veel unieke plaatsjes met een rijk verleden. Daarbij willen we ook oude tradities terugbrengen.” De happening begint met een aperitiefmoment om 11.15 uur terwijl de Motor Cycles Harley Davidson West Flanders aankomen na hun rondrit over het parcours. Daarna zorgt meester-chef Philiep voor een heerlijk kippenfestijn. Vanaf 13.30 uur kan de gezinsvriendelijke fiets(zoek)tocht aangevat worden.

Door natuurschoon

“Er is bewust voor zeer verkeersluwe straten gekozen langs historisch erfgoed en natuurschoon. Er zijn twee stopplaatsen voorzien en de tocht is tweemaal 20 kilometer lang. Start- en eindpunt situeren zich aan ’t Zonnerad. Er zijn drie formules voorzien: enkel deelname aan de fietszoektocht (5 euro per persoon), het kippenfestijn (18 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen onder 12 jaar) en de combinatie fietstocht en kippenfestijn (23 euro voor volwassenen en 16 euro voor kinderen).

Meer info: Mario Ghekiere, Tresorierstraat 18 in Zonnebeke en op de Facebookpagina Frontwind Frezenberg. Storten kan op rekening BE19 0689 4522 4712 op naam van Frontwind met vermelding van naam en het aantal volwassenen en kinderen.