Frituur Passe Vite in Veurne pikt in op Barbie-hype: “Proef onze pinky burger, mét een vleugje roze”

“Met mijn blonde haren vinden klanten vaak dat ik lijk op Barbie dus moesten we wel iets verzinnen tijdens deze Barbie-hype”, lacht Charlotte De Saegher (32). Haar man Kevin Verstraete (42) creëerde de speciale pinky burger, die verkrijgbaar is in hun frituur Passe Vite in Veurne.

“Als kind heb ik zelf nooit met Barbie gespeeld, maar het succes van de film deed me wel nadenken over een nieuwe burger en Kevin was direct mee met het idee. Bovendien straalt de kleur roze ‘happiness’ uit”, vindt Charlotte. De pinky burger kost acht euro. “Tussen een briochebroodje leg ik voorgeflambeerd Iers rundsvlees samen met gedroogde ajuin, verse ui, sla en een tomaatsausje. Het roze effect creëer ik met mijn zachte pepersaus”, doet Kevin je watertanden.

Op de menukaart van Passe Vite staan trouwens meer dan 50 burgers. De pinky burger is niet de enige met een kleurtje. Zo is er de love burger met een rood briochebroodje en een licht spicy tomaatsausje. En ook burger ‘mom’ kleurt rood, het kleur van de liefde. (GUS)