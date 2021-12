Friturist Marc Vanderbruggen uit Menen heeft bijzondere hobby: “Oude foto’s krijgen tweede leven”

Marc Vanderbruggen (57) brengt oude foto’s en prentkaarten tot leven door ze van kleur te voorzien. “Vroeger was de lucht ook blauw, alleen kon niemand dat op beeld vastleggen. Laag na laag laat ik foto’s uit lang vervlogen tijden een tweede jeugd beleven”, lacht de friturist van achter zijn computer.

Wanneer de laatste klant zijn frituur heeft verlaten, schakelt Marc de lichten uit en zijn computer aan. De Meense ondernemer, naast vers gebakken frietjes ook verlekkerd op de geschiedenis van zijn thuisstad, maakte tijdens de eerste lockdown kennis met wat weldra een nieuwe passie zou worden. “Ik was lid van verschillende Facebookgroepen waar rasechte artiesten oude foto’s digitaliseren en ze van kleur voorzien”, klinkt het bij de friturist.

“Het resultaat was veelal verbluffend en ik wilde het zelf ook wel eens proberen. Ik zocht een oude foto, scande hem in en begon met er kleur in te steken. Mijn eerste experiment was niet bepaald geslaagd, maar ik had de smaak te pakken. Tijdens de eerste lockdown hadden we heel wat tijd over, dus volgde ik enkele online cursussen om me te verfijnen. Hoewel ik nog steeds niet aan het niveau van die kunstenaars zit, ben ik best wel trots op het resultaat.”

Blik op verleden

Als Menenaar heeft Marc zich vastgebeten in unieke foto’s en prenten uit zijn eigen stad. “Ik vind het fascinerend om die beelden van vroeger te zien en ze te vergelijken met die van vandaag”, gaat hij verder.

“Vooral de jongere generatie heeft vaak niet eens weet van de unieke plekken die er zijn en waren. Waar het huidige cultuurcentrum staat, was er vroeger een haven. Moeilijk te geloven maar dankzij die foto’s kun je als het ware een blik werpen op het verleden. Via Facebook begon ik mijn ingekleurde foto’s te delen en al snel kwamen mensen naar me toe met de vraag of ik aan de slag kon met hun oude prenten. Ondertussen heb ik een aparte pagina opgericht, die in geen tijd meer dan 800 volgers had. “

“ia een eigen website kunnen liefhebbers de originele foto’s bekijken, die ik naast de ingekleurde versie online zet. Waar mogelijk ga ik van de plaats nog een actuele foto nemen om zo een toen en nu-idee te krijgen. En een oproep aan wie nog oude foto’s van Menen heeft liggen: ik ben steeds bereid ze onder handen te nemen.”

(CL)