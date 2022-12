Frans De Roo bouwt miniatuur kersttafereel: “Steeds nieuwe ideeën”

Frans De Roo uit de Dwarsstraat is geen onbekende in Meulebeke. Deze kranige 79-jarige Flandrien doet nog elke dag zijn aantal kilometers met de fiets. Naast het fietsen is Frans ook nog een gepassioneerd modelbouwer. Zo is hij een kersttafereel aan het uitbouwen.

“Mijn vader Jozef was schrijnwerker van beroep. Met de houten afvalrestjes kon ik in zijn atelier aan de slag om allerlei constructies te vervaardigen. Dat knutselen werd dus een ware passie”, vertelt Frans, die 32 jaar bekister is geweest in een bouwfirma.

“Daarna was ik nog eens 13 jaar onderhouds- en klusjesman in de lagere scholen hier in Meulebeke. Het mag gezegd, ik ben een handige harry. In mijn vrije tijd ontwerp ik nu vooral houten fietsen, koetsen, moto’s,… Precies tien jaar geleden vatte ik het plan op om een eigen kerststal te ontwerpen. Ik nam mijn eigen geboortehuis als voorbeeld. Het was een landelijke woning met naast het woonhuis een geitenstal en een klein atelier.”

“Het uitzetten van alle figuren neemt twee volle dagen in beslag”

Ieder jaar bouwt Frans nu het kersttafereel verder uit. Zo staat er reeds een wiekende molen, een dorpskerkje met kleurrijke lichtjes, de villa van de baron in het bos, weilanden, enzomeer. “Ik plaatste de kerststal eerst buiten onder het afdak, maar toen ik daar te weinig plaats begon te krijgen, heb ik de constructie naar binnen gebracht. Ondertussen ben ik ook hier al beperkt in ruimte, want het tafereel is reeds 3 meter lang. Nu bouw ik verder in verdiepingen”, lacht Frans.

“Mijn echtgenote Jeannine neemt de aanplanting van het groen voor haar rekening. Het is voor ons beiden een zeer ontspannende hobby. Tijdens het uitstallen, ontstaan steeds nieuwe ideeën wat er nog aan toegevoegd kan worden. Het uitzetten van alle figuren en het hangen van de lichtjes neemt twee volle dagen in beslag.”

Schetsen

“Na Driekoningen wordt alles zorgvuldig ingepakt voor het volgende kerstfeest. Ondertussen liggen er enkele schetsen klaar voor nieuwe toevoegingen aan het kersttafereel. Een mens mag toch niet zonder werk vallen, hé?”, lacht Frans tot besluit.